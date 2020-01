Ausschuss in Bargteheide

Die SPD-Fraktion hat die Aufstellung einer Bücherzelle als Tauschbörse im Bereich der Rathausstraße, am Kreisverkehr oder am alten Löschteich angeregt. Darüber soll am Mittwoch ebenso diskutiert werden wie über das Projekt „Musik und Instrumente“. Zur Umsetzung müsste ein Sperrvermerk aufgehoben werden.

Ausschuss Bildung, Jugend, Sport Mi 22.1., 19.00, Kita Mühlentor, Lauenburger Straße 2

Bauausschuss in Ahrensburg

Die Politiker entscheiden am Mittwoch im Bauausschuss, ob die gold-schwarzen Kleinbusse von Moia bald durch Ahrensburg rollen. Die VW-Tochter will in der Schlossstadt ein Modellprojekt starten. Die Sammeltaxis sollen 2021 für mehrere Monate im Einsatz sein, die Ergebnisse wissenschaftlich ausgewertet werden.

Bauausschuss Ahrensburg Mi 22.1., 19.00, Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9

Diskussion in Glinde

Die Kommunalpolitiker in Glinde hatten sich jüngst dafür ausgesprochen, einen Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz zu installieren. Bevor dieser mit der Arbeit beginnt, wird noch geklärt, welche Aufgabenbereiche ihm zugeordnet sind. Das Ansinnen der Parteien ist es unter anderem, durch das neue Gremium den Bauausschuss zu entlasten.

Hauptausschuss Glinde Di 21.1., 19.00, Bürgerhaus, Markt 2

Gesundheitsausschuss in Bad Oldesloe

Im Sozial- und Gesundheitsausschuss des Kreises am Dienstag wird über den aktuellen Planungsstand zum Bau der neuen Rettungsleitstelle berichtet. Hierzu wurde eine Projektgruppe aus acht Mitgliedern aller Führungsebenen gebildet. Außerdem wird über die Entwicklung des Rettungsdienstes im Kreis Stormarn informiert.

Sozial- und Gesundheitsausschuss des Kreises Di 21.1., 19.00, Mommsenstraße 11, Raum D 132

Schuldiskussion in Barsbüttel

An der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule in Barsbüttel lernen 904 Jungen und Mädchen. Vor fünf Jahren waren es 695. Die Situation ist angespannt, weil mehr Platz benötigt wird. Deshalb soll die Lehranstalt noch in diesem Jahr für rund 1,6 Millionen Euro erweitert werden.

Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Sport Barsbüttel Di 21.1., 19.00, Gemeinschaftsschule, Soltausredder 28

Sport in Trittau

Vor wenigen Wochen waren sie noch in Abstiegsgefahr, jetzt ist die Badmintonmannschaft des TSV Trittau in der Bundesliga ein Play-off-Kandidat. Allerdings müssen Priskila Siahaya und ihre Mitspieler dafür auch im Landesderby gegen Blau-Weiß Wittorf-Neumünster punkten.

Badminton TSV Trittau – BW Wittorf-Neumünster So 26.01, 15.00, Gymnasium Trittau, Heinrich-Hertz-Straße, Eintritt 7.-/3.-