Ahrensburg. Der Bau- und Planungsausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass am südwestlichen Ende des Ahrensburger Stormarnplatzes ein Kulturzentrum gebaut werden kann. In das Gebäude sollen Volkshochschule und Stadtbücherei einziehen. Der bisherige Standort der Bibliothek neben dem Rathaus könnte zu einem Bürgerhaus umgebaut werden. Zudem wäre dort Platz für einen Ratssaal, den die Politiker aus Kostengründen aus dem geplanten Rathausanbau gestrichen hatten. Denn laut Auskunft des Innenministeriums wäre er als Teil eines Verwaltungsgebäudes nicht förderfähig.

SPD, FDP und Linke sprachen sich gegen Verlagerung aus

CDU, Grüne und Wählergemeinschaft WAB haben beschlossen, das Integrierte Stadtentwicklungskonzept entsprechend fortzuschreiben. Im neuen Plan wird die Grandfläche neben dem Jugendzentrum Juki 42, die derzeit als Parkplatz genutzt wird, nun als Standort für ein Kulturzentrum festgelegt. „Der Beschluss ist Grundlage dafür, dass wir einen Antrag auf Fördergeld stellen können“, sagte Stadtplaner Kay Renner. Möglich ist eine 90-prozentige Förderung aus dem Programm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“.

Eine Folge des Beschlusses ist laut Renner, dass die Verwaltung künftig aus sanierungsrechtlichen Gründen andere Bauprojekte an der Stelle ablehnen muss, die dem Ziel Kulturzentrum entgegenstehen. Das bedeutet: Ein Parkhaus kann dort nicht mehr gebaut werden. Dafür müssten die Politiker zunächst per Beschluss das Sanierungsziel ändern.

SPD, FDP und Linke sprachen sich gegen eine Verlagerung aus. Michael Stukenberg (FDP): „Wir haben so viele Bauprojekte vor, wir können uns jetzt nicht das nächste ans Bein binden.“ Nadine Levenhagen (Grüne) sagte dazu: „Dieses Projekt hat doch keine Priorität.“ Einen Zeitplan, wann das Gebäude realisiert werden könnte, gibt es noch nicht.