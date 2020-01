Ahrensburg. Trotz eines personellen Engpasses in den vergangenen Monaten startet das Team der Volkshochschule (VHS) Ahrensburg mit neuer Kraft und einem breitgefächerten Programm von 340 Kursen in das Frühjahrssemester (bis August) 2020. Das Angebot reicht von der allgemeinen Grundbildung über Fremdsprachenunterricht bis hin zu Einstiegskursen in die Arbeit mit Computer oder Smartphone.

Im Fachbereich Politik, Gesellschaft und Umwelt stellt Fachbereichsleiter Niels Buck das Angebot vor: „Wir bieten sechs kostenfreie Kurse rund um das Thema Nachhaltigkeit an, die in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein zustande gekommen sind.“ Sie befassen sich mit effizienter Energienutzung und der umweltfreundlichen Gestaltung des eigenen Wohnraumes. Mit alternativen und nachhaltigen Reisemethoden hat Sara Bernet in den vergangenen zwei Jahren Erfahrungen gesammelt: Die neue Französischlehrerin der VHS und Referentin des vielversprechenden Filmvortrages „A vélo vers l’orient“ („Auf dem Fahrrad Richtung Orient“) berichtet von ihrer zweijährigen Reise mit dem Fahrrad um die Welt.

Französisch ist Schwerpunkt des Fremdsprachenangebotes

Die Naturschutzgebiete des Ahrensburger Umlandes werden ebenfalls mit dem Fahrrad, aber auch zu Fuß erkundet. Kerstin Wysujack, Leiterin des Fachbereiches Gesundheit, empfiehlt einen Kursus zum sicheren Fahren auf dem Pedelec – ein Fahrrad mit elektronischem Hilfsmotor. „Die Selbst- und Zeitmanagement-Kurse werden dieses Jahr nach langer Zeit aufgrund der hohen Nachfrage wieder aufgenommen“, so Wysujack über weitere Neuheiten.

An der VHS werden außerdem zehn verschiedene Sprachen für das Niveau A1 bis C2 unterrichtet. Durch Neuzugang Sara Bernet liegt der Schwerpunkt des Fremdsprachenangebotes 2020 auf Französisch. Auf dem Programm stehen sowohl Anfängerkurse als auch ein Bildungsurlaub. „Abiturienten dürfen sich auf ein Intensivseminar zur Vorbereitung für die mündliche Abiturprüfung im Fach Französisch freuen“, sagt Heike Gielnik, Fachleiterin für Sprachen, Integrations- und Berufssprachkurse. Bewährte Angebote, wie die Deutsch-Fremdsprachenkurse, blieben bestehen.

Neue VHS-Leiterin kommt im März

Ganz neu im Sprachensortiment ist Thailändisch. Das Absolvieren des Ersten allgemeinbildenden (ehemals: Hauptschulabschlussprüfung) sowie des Mittleren Schulabschlusses ist in der VHS weiterhin möglich. „Aber mit dem Abschluss haben unsere Schüler noch lange keinen Ausbildungsplatz in der Tasche“, sagt Kerstin Wysujack. So bietet die VHS in Zusammenarbeit mit der Berufsberatung erstmals einen Vortrag zur Orientierungshilfe an.

Die Koordination dieses ereignisreichen Jahres übernimmt ab dem 1. März Petra Piontek, die die kommissarische VHS-Leiterin, Petra Haebenbrock-Sommer, ablöst. „Eine erfahrene Kraft“, so Bürgermeister Michael Sarach über Piontek. Sie habe bereits erfolgreich eine niedersächsische Volkshochschule geleitet.