Tremsbüttel. Fahrgäste, die am Montag, 13. Januar, in der Zeit von 11.20 bis 12 Uhr mit der Bahn zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe unterwegs waren, brauchten Geduld. Die Gleisstrecke und der Bahnhof Kupfermühle in Tremsbüttel sowie der Bahnübergang an der Straße In de Butz mussten wegen eines Gasaustritts kurzfristig gesperrt werden. Laut Polizei-Pressesprecherin Susanne Diesing von der Polizeidirektion Ratzeburg hatte ein Bagger bei Bauarbeiten versehentlich eine Gasleitung an der Straße In de Butz beschädigt. Dabei wurde niemand verletzt.

Um 11.04 Uhr ging der Notruf in der Rettungsleitstelle ein, um 11.11 Uhr wurde die Straße gesperrt. Christoph Dross von der Pressestelle der Deutschen Bahn in Hamburg sagte auf Anfrage des Abendblattes: „Auf Anordnung der Behörden durfte in der Zeit zwischen 11.27 Uhr und 11.56 Uhr kein Zug zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe fahren.“ Diesing: „Nachdem die Leckage gesperrt wurde, ist die Schienenstrecke wieder freigegeben worden.“ Auch die anderen Sperrungen wurden aufgehoben.