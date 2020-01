Kino in Bargteheide

Das Bargteheider Kino zeigt den Film „Dora und die goldene Stadt“ für Zuschauer ab sechs Jahren. Dora ist zwar der Dschungel vertraut, Highschool jedoch weniger. Das eigentliche Abenteuer beginnt, als Gauner Dora und ihre Freunde während einer Schulexkursion entführen.

Kinofilm Sa 11.1., 15.00, Kino im Kleinen Theater, Hamburger Straße 3, Karte 9,–/7,–, Reservierung unter www.bargteheide-kino.de

Vögel am Höltigbaum beobachten

Auch ein Rotkehlchen lässt sich beobachten

Foto: HA

Im Januar haben die Bäume ihr Laub abgeworfen. Vögel wie das Rotkehlchen lassen sich so leichter beobachten. Die vogelkundliche Führung mit Michael Rademann bietet Teilnehmern Gelegenheit, sich mit den Standvogelarten und Wintergästen des Naturschutzgebiets Höltigbaum vertraut zu machen.

Vogelführung Sa 11.1., 11.00–13.00, Haus der Wilden Weiden, Eichberg 63, Beitrag Erw. 5,–, Ki, frei

Literarisches Café in Ahrensburg

Im literarischen Café im Marstall Ahrensburg dreht sich an diesem Sonntag alles um die jiddische Literatur. Schon die Definition des Genres erweist sich als schwierig, entwickelte sich die jiddische Sprache doch erst Ende des 19. Jahrhunderts zur Schriftsprache. Seither prägt sie ein Randgenre, das zu entdecken sich lohnt.

Literarisches Café So 12.1., 15.30, Remise des Kulturzentrums Marstall, Lübecker Straße 8, Eintritt frei

Improvisationstheater in Jersbek

Eine Szene des Improvisationstheaters.

Foto: Improtheater-Stormarn

Das Improtheater Stormarn stellt Jugendlichen im Alter von elf bis 15 Jahren in einer kostenfreien Schnupperstunde im Jersbeker Ortsteil Timmerhorn das Konzept dieser Spielform vor. Dazu gibt’s Infos über das Kursangebot. Eine Anmeldung per E-Mail an info@improtheater-stormarn.de ist erforderlich.

Schnupperstunde Di 14.1., 16.30 bis 17.45, Bürgerhaus Timmerhorn, Klein Hansdorfer Straße 29

Theater für Kinder in Bad Oldesloe

Das Theater o.N. entwickelt in seiner Berliner Spielstätte das Theater für Kinder ab zwei Jahren. In „Kokon“ erzählen eine Schauspielerin und ein Musiker eine detailgenau inszenierte Geschichte vom Entstehen und Bestehen – fast ohne Sprache.

Kindertheater Mi 22.1., 16.00, Do 23.1., 8.30 und 10.00, Kultur- und Bildungszentrum, Beer-Yaacov-Weg 1, Karte Ki. 5,50, Erw. 7,50, Bestellung unter Tel. 04531/50 41 99

Interaktive Lesung in Reinbek

Die Börnsener Autorin Dr. Martina Georgi liest im Café Vintage.

Foto: Privat / BGZ

Im November hat Autorin Martina Georgi in Reinbek Passagen aus ihrem Erstlingsthriller „Dr. Jekyll, Mr. Hyde & ich“ gelesen. Auch die Folgeveranstaltung ist als interaktive Lesung konzipiert. Die Zuhörer können eigene Ideen einbringen und so zum Entstehen neuer Aspekte beitragen.

Lesung Do 16.1., 19.00, Café the Vintage, Am Rosenplatz 8, Gebühr 9,–, Vvk.: Volkshochschule Sachsenwald, Klosterbergenstraße 2 a