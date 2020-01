Neujahrsempfang mit Musik in Basthorst

Besucher des Neujahrsempfangs der Kirchengemeinde Basthorst können sich auf südamerikanische Klänge freuen. Herzstück des Treffens ist die Musik der Band musica latina! (Foto), die einen begeisternden Mix aus brasilianischer Gitarrenmusik und afro-brasilianischer Rhythmik zu Gehör bringt.

Empfang So 12.1., 11.00, Kirche St. Marien, An der Kirche 5, Karte 12,– inkl. Getränke/Kanapee, Vvk.-Stellen unter www.kirche-basthorst.de

Yoga für mehr Beweglichkeit in Bad Oldesloe

Mit Yoga auf dem Stuhl können Übende bis ins hohe Alter fit bleiben. Im Kursus des Familienzentrums Oase werden leichte Übungen im Sitzen und Stehen angeleitet. Anti-rheumatische Gelenk- sowie kräftigende Übungen sollen die Balance, Aufrichtung und Beweglichkeit verbessern.

Kursus Mo 13.1., 11.00–12.00, 10 Term., Bürgerhaus, Mühlenstraße 22, Gebühr 45,–, Anmeldungen unter Telefon 04531/67 08 48

Naturschützer berichten in Ahrensburg

Mehr als 20 junge Menschen zwischen zehn und 16 Jahren engagieren sich in der Naturschutzjugend Jordsand (Foto) in Ahrensburg. In den Schutzgebieten des Vereins und im Park des Vereinssitzes erleben sie die Natur. Über ihre Erfahrungen im Naturschutz berichten die Jugendlichen in einem bebilderten Vortrag.

Vortrag Do 16.1., 19.30, Haus der Natur, Bornkampsweg 35, Eintritt frei, Spenden willkommen

Bigbands spielen im Kleinen Theater Bargteheide

Mehr als 80 Musiker erlebt das Publikum beim beliebten Bigband-Sonntag in Bargteheide. Zu Gast sind Jazzpirin, die Bigband Reloaded (Foto), die Quiero Mas Bigband und die Schüler-Bigband des Kopernikus-Gymnasiums. Die Combos unterhalten die Zuhörer mit Swing- und Jazz-Klassikern.

Konzert So 26.1., 11.00, Kleines Theater, Hamburger Straße 3, Karte 11,–/Ki. 7,–, alle Vvk.-Stellen unter www.kleines-theater-bargteheide.de

Beliebte Duette aus Ufa-Filmen in Glinde

„Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ ist das Ensemble Rose & Champagner. Jasmin Zschiesche und Thorsten Schuck singen in Glinde die schönsten Songs und Duette aus Ufa-Schlagern, Musicals, Jazz und Operette, begleitet von der japanischen Pianistin Mari Adachi. Das Trio (Foto) sorgt für einen schwungvollen Konzertabend.

Konzert Fr 10.1., 20.00, Gutshaus, Möllner Landstraße 53, Karte 17,–, Reservierung Tel. 040/71 00 04 11

Trauernde tauschen sich aus in Bad Oldesloe

Im Café Dasein des ambulanten Hospizdiensts Oldesloe treffen sich Trauernde zum Austausch in entspannter Atmosphäre. Am heutigen Donnerstag begrüßt der Verein alle Besucher des Cafés mit einem Neujahrsempfang. Die Mitglieder wollen mit den Gästen zum Thema Abschied und positiver Neubeginn ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist frei.

Trauercafé Do 9.1., 18.00–20.00, Bürgerhaus, Mühlenstraße 22 frei