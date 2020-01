Ahrensburg. „Together, Not Alone“ lautet der Titel des ersten Albums des Jazul Duos. Inzwischen arbeiten die Musiker bereits an ihrem dritten Album. Gleich geblieben ist jedoch die künstlerische Essenz aus dem gemeinsamen Spiel. Sie sorgt für den charakteristischen Klang der Songs, mit denen sie selbst Zuhörer, die sonst anderen Genres den Vorzug geben, begeistern können.

Am Sonnabend, 11. Januar, gibt das Jazul Duo ein Neujahrskonzert im Kulturzentrum Marstall in Ahrensburg, bei dem das Publikum die groovig-coolen und poetischen Seiten der Berufsmusiker entdecken kann. In ihren Coverstücken und Eigenkompositionen überschreiten sie Genregrenzen, kombinieren Jazz mit Soul und Pop. Trompeter Ingolf Burkhardt und Gitarrist Roland Cabezas gelingt das Kunststück, Songs mit emotionaler Tiefe zu spielen, die gleichzeitig leicht und abgeklärt daherkommen sowie durch brillante technische Spielweise überzeugen. Beide Künstlerpersönlichkeiten bringen ihren eigenen Stil mit ein und kreieren so einen neuen Sound. In diesem gemeinsamen Bandprojekt gönnen sich Cabezas und Burkhardt den Luxus, ausschließlich ihre Lieblingsstücke zu präsentieren.

Burkhardt absolvierte ein Studium an der Musikhochschule Köln bei namhaften Professoren wie Manfred Schoof und Jiggs Whigham, nahm Unterricht bei der amerikanischen Trompeterlegende Bobby Shew. Musikalische Abstecher führten ihn unter anderem zum Musical „Starlight Express“, in dem er zwei Jahre lang die erste Trompete spielte. Seit 1990 ist Burkhardt Mitglied der NDR Big Band, hat mit Größen wie Al Jarreau, Lionel Hampton, Bobby McFerrin und Quincy Jones musiziert.

Beim Konzert gibt es kleinen Vorgeschmack auf neue CD

Auch sein deutsch-spanischer Kollege Roland Cabezas hat Musik studiert und kann auf die Zusammenarbeit mit namhaften Künstlern wie Toni Braxton, Simon Phillips von der Band Toto, Orange Blue oder der Weltmusiker Trilok Gurtu verweisen. Die Liebe zur Musik ist jedoch nicht das Einzige, was die beiden Talente verbindet. Ingolf Burkhardt sagt: „Roland Cabezas und mich verbindet eine fast 30-jährige Freundschaft.“ Mit einem guten Freund in solchem kammermusikalischen Kontext mit Trompete, Gitarre und Gesang Lieblingsmusik zu machen, sei „einfach fantastisch“, so Burkhardt. Im Repertoire finden sich sowohl Instrumentals als auch Stücke mit dem beseelten Gesang von Cabezas, mal auf Spanisch, mal auf Englisch.

Einen Vorgeschmack auf die neue CD liefert das Duo dem Publikum mit zwei eigens dafür ins Konzertprogramm aufgenommenen Titeln – darunter „The Lucky One“ von Alison Krauss.

Neujahrskonzert: Sa 11.1., 18.00, Marstall, Lübecker Straße 8, Karte 17,– im Vvk.: Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3a; in Großhansdorf Schreibwaren Wilbert, Eilbergweg 5 c; auf www.marstall-ahrensburg.de, an der AK 19,–