Oststeinbek. In einer Werbebroschüre, die die Sparkasse Holstein derzeit an ihre Kunden verschickt, versichert das Geldinstitut eine Bestandsgarantie für 34 ihrer Filialen bis zum Jahr 2025. Die Niederlassung in Oststeinbek ist nicht darunter. Sie wird im ersten Halbjahr 2020 zu einer Selbstbedienungsfiliale umfunktioniert.

Kunden seien schon im Herbst informiert worden

„An je zwei Standorten in Ostholstein und Stormarn können wir das neue Filialkonzept nicht umsetzen, sodass diese im ersten Halbjahr 2020 zu SB-Filialen umgewandelt werden“, bestätigt Sprecher Steffen Müller. „Dort werden alle wichtigen Automaten auch künftig zur Verfügung stehen. Über die genauen Termine informieren wir unsere Kunden rechtzeitig.“ In Stormarn ist neben Oststeinbek auch die Filiale in Lütjensee betroffen. „Kunden können frei wählen, in welcher Filiale sie künftig betreut werden möchten“, sagt Müller. Von der Filiale Oststeinbek sei zum Beispiel jene in Glinde nur gut drei Kilometer entfernt. „Über die Umwandlung haben wir unsere Kunden bereits im Herbst informiert.“

Laut Dieter Schlenz, Vorsitzender des Oststeinbeker Seniorenbeirats und ehemaliges Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank, könnte dies nur für „die ganz Alten“ ein Problem werden. „Geld abheben kann man auch an der Supermarktkasse“, sagt er. „Ansonsten kann man auch alles am Automaten oder beim Einkauf in Glinde erledigen.“ Der 83-Jährige wickelt seine Bankgeschäfte über Online-Banking ab.

Sparkasse sieht bessere Chancen an anderen Orten

Der Seniorenbeirat hat selbst ein Konto bei der Sparkasse, um die Finanzen kümmert sich Jürgen Westermann, der die Umstellung kritischer sieht: „Alten Menschen wird das einfach zugemutet. Wenn ihr Sehvermögen eingeschränkt ist, müssen sie dann immer eine Begleitung dabei haben, und ein persönliches Gespräch fällt auch weg.“

Steffen Müller erklärt indes: „Die Filialen sind das Herzstück der Sparkasse Holstein – dieses klare Bekenntnis ist eine der zentralen Botschaften im Zukunftsprozess ,Sparkasse 2025+’.“ Das Geldinstitut wolle weiter in Beratungskompetenz, Kundenservice und die Standorte investieren. Künftig sollten in der typischen Filiale mindestens fünf Mitarbeiter für die Kunden da sein, um dort alle Dienstleistungen anbieten zu können. An anderen Orten sieht die Sparkasse offenbar bessere Chancen: In Bergedorf am Sachsentor 7 will sie im März 2020 eine neue Filiale eröffnen.