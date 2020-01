Ahrensburg. Jeden ersten Mittwoch im Monat – außer wenn dieser auf den 1. Januar fällt und im Juli/August – erfreut das Jazz-Lite Orchestra seine Zuhörer in Ahrensburg mit Dixieland-Klängen. Bei den monatlichen Konzerten des Ensembles finden sich regelmäßig Freunde des Oldtime Jazz ein. Am Mittwoch, 8. Januar, steht die Band auf der Bühne im Kulturzentrum Marstall.

Die Band besteht aus acht Laienmusikern

Das Jazz-Lite Orchestra feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Es setzt sich aus acht begeisterten Laienmusikern zusammen, die ihre Liebe zum Jazz verbindet. Die Band tritt in klassischer Dixieland-Besetzung auf, beispielsweise beim Ahrensburger Stadtfest. Zum Repertoire zählen beliebte Jazzstandards wie „Basin Street Blues“, „Sweet Georgia Brown“, „Ice Cream“ oder auch „Down By The Riverside“.