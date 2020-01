Reinbek. „Über die Vergänglichkeit: Eine Philosophie des Abschieds“, lautet der Titel von Ina Schmidts aktuellem Buch. „Aber es geht mehr ums Leben, nicht so sehr um den Tod“, sagt die Philosophin und räumt schnell mit etwaigen Erwartungen auf. Tag für Tag sehen wir uns konfrontiert mit der Vergänglichkeit. Sei es das Abreißen eines Kalenderblattes, die letzte Seite eines spannenden Krimis oder eine Beziehung, die zu Ende geht. Einige dieser Abschiede zögen fast unbemerkt an uns vorbei. Doch lohne es sich, innezuhalten und über die Vergänglichkeit zu grübeln, findet die Reinbekerin.

Das Buch ist in vier Kapitel unterteilt

Diese These führt Schmidt in ihrem Werk aus und begibt sich auf philosophische Spurensuche: Auf 240 Seiten und in vier Kapiteln ergründet sie, was Anfang und Ende für uns bedeuten, wie wir sie für uns nutzen können. Die Autorin widmet sich den Themenkomplexen unter den Überschriften „Wie wir Abschied nehmen“, „Vergänglichkeit denken: Abschied von Gewissheit“, „Wir sind verwundbar: Eine Ethik der Verletzlichkeit“ und „Der Abschied des Älterwerdens: Wie lassen wir die Zukunft los?“. Unter der Zeile „Am Ende voller Hoffnung“ schließt sie ihre Betrachtung ab.

Autorin sieht das Buch als Aufforderung, „verwundbar zu sein“

„Das Buch ist aber kein Ratgeber, denn das ist fast gar nicht möglich“, sagt die 46-Jährige. Vielmehr sei es eine Aufforderung, verwundbar zu sein und die Endlichkeit zu reflektieren. Diese bewusste Auseinandersetzung könne uns helfen, besser mit der Vergänglichkeit – auch mit dem Tod – umzugehen und sie zu akzeptieren. „Und beim Loslassen kann auch etwas sehr Schönes entstehen“, sagt Schmidt.

Als der Verlag Edition Körber der Körber-Stiftung sie darum bat, sich des Themas anzunehmen, sei dies nicht nur ein Auftrag gewesen, sondern auch eine persönliche Aufgabe. „Denn es fällt mir selbst sehr schwer, Abschied zu nehmen und loszulassen“, gesteht Ina Schmidt. „Die Arbeit an dem Buch, die Gespräche und die vielen Berichte, die ich gelesen habe, haben mich gestärkt. Fast ein Jahr Arbeit habe ich in das Buch gesteckt. Es ist ein Thema geworden, das mir sehr zum Anliegen geworden ist“, resümiert die Autorin.

Die erste Auflage ist bereits ausverkauft

Dass Gesprächsbedarf zum Thema Vergänglichkeit besteht, den Eindruck habe sie während ihrer Lesetour durch Deutschland gewonnen. Die erste Auflage von „Über die Vergänglichkeit“ ist bereits vergriffen. Zurzeit ist die zweite Auflage im Druck. Zum Preis von 20 Euro ist das Buch über die Körber-Stiftung erhältlich und kann in jeder Buchhandlung bestellt werden.