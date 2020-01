Ahrensburg/Reinbek. Wer flattert durch den Garten? Wo gibt es noch typische Wintervögel wie Bergfinken, Erlenzeisige oder Wacholderdrosseln? Der Naturschutzbund (Nabu) bittet Gartenbesitzer und Vogelfreunde in Stormarn zur winterlichen Vogelzählung. Von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Januar, können sie bei der „Stunde der Wintervögel“ 60 Minuten lang Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zählen und dem Verein melden. „Nach dem zweiten Rekordsommer in Folge könnte die Zählung Aufschluss darüber geben, wie die sich abschwächenden Winter sich auf die heimische Vogelwelt auswirken“, sagt Ingo Ludwichowski vom Nabu.

Naturschützer hoffen auf eine Erholung des Amsel-Bestandes

Der Naturschützer erhofft sich auch Erkenntnisse über die Entwicklung der Amsel-Population. Im Sommer 2018 habe das Usutu-Virus zu einem regelrechten Amselsterben geführt. Nun stelle sich die Frage, ob sich der Bestand der Amsel durch Zuzug erholt habe.

Die „Stunde der Wintervögel“ ist nach Nabu-Angaben Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde zu beobachten ist. Die Zahlen können im Internet unter www.stundederwintervoegel.de bis Montag, 20. Januar, gemeldet werden. Telefonische Meldungen sind am Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Januar, jeweils von 10 bis 18 Uhr kostenfrei unter 0800/1157115 möglich.