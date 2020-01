Mitsingen in der Schlosskirche

Die Kantorei der Schlosskirche in Ahrensburg lädt zum Mitsingen des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach ein. Die Besucher nehmen – nach Stimmgruppen verteilt – Platz und werden so zu einem großen Chor. Begleitet werden sie vom Ahrensburger Kammerorchester und Andreas Fabienke an der Orgel.

Mitsingen So 12.1., 16.00, Schlosskirche Ahrensburg, Am Alten Markt 7, Eintritt frei, Spende erbeten

Kantorei der Schlosskirche Ahrensburg.

Foto: Wolfgang Zabel

Reparieren statt wegwerfen

Von zerrissener Kleidung über defekte Haushaltsgeräte wie Mixer, Toaster, Fernseher oder Staubsauger bis zu kaputtem Kinderspielzeug: Ehrenamtler bieten auch 2020 wieder einmal im Monat im Sozialkaufhaus Glinde ihre Hilfe beim Reparieren an. Ersatzteile und Bedienungsanleitungen sollten mitgebracht werden.

Reparaturwerkstatt Mi 8.1., 11.00-14.00, Sozialkaufhaus Glinde, Mühlenstraße 3, Spende erbeten

Der Reisejournalist Wolf Leichsenring hält einen Vortrag über seine Erlebnisse am Mont-Blanc-Massiv.

Foto: WOLF LEICHSENRING / HA

Mit dem Wohnmobil durch die Alpen

Der Reisejournalist Wolf Leichsenring aus Bad Oldesloe war mit dem Wohnmobil auf der französischen Hochalpenstraße unterwegs. Auf der 700 Kilometer langen Strecke gelangte er auf bis zu 2800 Meter Höhe. Auch am Mont-Blanc-Massiv (Foto) kam er vorbei. Über die Eindrücke berichtet er bei einem Dia-Vortrag.

Diavortrag Di 14.1., 19.30, Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe, Beer-Yaacov-Weg 1, Eintritt: 5,-

Senioren lernen Computer kennen

Die PC-Hobbygruppe des Seniorenbeirates der Stadt Reinbek trifft sich immer dienstags und donnerstags im Jürgen-Rickertsen-Haus. Ziel ist es, Senioren die Angst vor dem Computer zu nehmen und sie in die Programme einzuführen. Da es nur wenige Plätze gibt, ist eine Anmeldung erforderlich.

Computergruppe jeden Di und Do, Jürgen-Rickertsen-Haus in Reinbek, Schulstraße 7, Anm.: anmeldung@die-pcag.de, kostenfrei

Film über Diego Maradona

Fußballgott, Nationalheld, die „Hand Gottes“ – Diego Maradona ist eine schillernde Persönlichkeit. Der britische Regisseur Asif Kapadia, der mit dem oscargekrönten Porträt der Musikerin Amy Winehouse bekannt wurde, widmet dem Argentinier einen Dokumentarfilm. Die Biografie wird im Theater des Augustinums gezeigt.

Filmvorführung So 12.1., 19.30, Theater des Augustinums, Mühlenweg 1, Aumühle, Eintritt: 6 Euro