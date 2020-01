Reinbek. Bei einem Unfall auf der Königstraße im Reinbeker Stadtteil Neuschönningstedt ist am Mittag ein Mensch ums Leben gekommen. Der Senior war gegen 12.30 Uhr in einem Opel Corsa in Richtung Möllner Landstraße unterwegs, als das Fahrzeug auf freier Strecke nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der blaue Kleinwagen völlig zerstört auf die Straße zurückgeschleudert wurde.

Autofahrer stirbt noch am Unfallort in Reinbek

Freiwillige Feuerwehrleute aus Schönningstedt und Ohe eilten an den Unfallort, ebenso der Rettungsdienst. Ein Notarzt wurde per Hubschrauber eingeflogen. Doch für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Der Senior verstarb noch am Unfallort.

Die Königstraße war während der Bergungs- und Aufräumarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt. Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt, die Straße aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe abgestreut. Zur Unfallursache mochte die Polizei bislang keine offiziellen Angaben machen.