Ahrensburg. Toleranz, Vorurteile und die Integration von Flüchtlingen – es sind durchaus ernste Themen, die die Niederdeutsche Bühne Preetz bei einem Gastspiel in Ahrensburg Mitte Januar auf die Bühne bringt. Bei dem Stück „Plattdüütsch för Anfängers“, das im Alfred-Rust-Saal zu sehen ist, handelt es sich trotzdem um eine Komödie.

Die Darsteller widmen sich dem Gegenstand ihres Stücks mit einer besonders humorvollen Seriosität. Selbst überzeugen können sich Zuschauer davon am Donnerstag und Freitag, 16. und 17. Januar. In dem aus elf Schauspielern bestehenden Ensemble, das auf Einladung der Niederdeutschen Bühne Ahrensburg in der Schlossstadt auftritt, sind sechs Nationalitäten vertreten. Die Mitglieder sind zwischen 22 und 75 Jahre alt. Unter der Regie von Matthias Jaschick zeigt die Gruppe, wie zwischenmenschliche Begegnungen Vorurteile überwinden können.

Stück basiert auf Film eines Ahrensburger Regisseurs

Konkret erzählt die Geschichte von dem ehemaligen Schiffsbauer Uwe Hinrichs, der sich selbst als letzten „echten Plattdeutschen“ bezeichnet. Außer ihm schnackt nahezu niemand mehr mit dem Dialekt. Aus diesem Grund und auch wegen des Tods seiner Frau lebt der Witwer vollkommen zurückgezogen. Das ändert sich gezwungenermaßen, als eine Gruppe Flüchtlinge in Uwes Haus einquartiert wird. Auf Geheiß des Bürgermeisters soll der grimmige Sonderling den neuen Mitbewohnern auch noch Deutsch beibringen. Aus Trotz lehrt Uwe der Gruppe Plattdeutsch. Das wiederum führt dazu, dass sich aus der anfänglichen Ablehnung gegenüber seinen Schützlingen allmählich eine echte Zuneigung entwickelt.

Wem diese Handlung bekannt vorkommt, hat vermutlich den Film „Ostfriesisch für Anfänger“ gesehen, auf dem das Stück der Niederdeutschen Bühne Preetz basiert. Die Komödie mit Dieter Hallervorden in der Hauptrolle lief nicht nur 2016 in den deutschen Kinos, sondern hat auch einen Bezug zum Kreis Stormarn: Der heute 27 Jahre alte Regisseur des Films, Gregory Kirchhoff, ist in Ahrensburg groß geworden.

Vorverkauf in Buchhandlung Stojan und per Telefon

Karten für die beiden Aufführungen von „Plattdüütsch för Anfängers“ sind von sofort an im Vorverkauf erhältlich. Tickets kosten zwischen sieben und zwölf Euro und können bei der Ahrensburger Buchhandlung Stojan (Hagener Allee 3a), telefonisch unter der Nummer 04102/504 31 sowie an der Abendkasse erworben werden. Schüler, Studenten und Auszubildende sowie Bundesfreiwilligendienst- und Freiwilliges-Soziales-Jahr-Leistende erhalten gegen Vorlage ihres Ausbildungsausweises 50 Prozent Ermäßigung auf den Einzelpreis.

„Plattdüütsch för Anfängers“ mit der Niederdeutschen Bühne Preetz, Do und Fr, 16. und 17.1., jeweils 20.00, Alfred-Rust-Saal in der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule Ahrensburg, Wulfsdorfer Weg 71