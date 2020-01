Siek. Das neue Jahr hat für eine Familie im Ortsteil Meilsdorf mit einem Feuerwehreinsatz auf ihrem Grundstück an der Straße Gutskoppel begonnen. Nach einem Heckenbrand, vermutlich verursacht durch einen Feuerwerkskörper, stand plötzlich das Dach der Garage in Flammen. Nach einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Es blieb der einzige größere Einsatz in der Silvesternacht im gesamten Kreis Stormarn.

Gegen 1 Uhr hatte sich die Hecke entzündet. „Weil sie nah an der Garage stand, erfasste das Feuer rasch den Dachüberstand“, schilderte der Sieker Ortswehrführer Kai-Willi Bredenkamp das Geschehen. Da das Grundstück unweit des Gerätehauses der Ortswehr Meilsdorf liege, seien die Einsatzkräfte aber bereits wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort gewesen.

Zwei Müllcontainer in Trittau brennen lichterloh

Unter Atemschutz konnte der Brand rasch gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus letztlich verhindert werden. Um tiefere Glutnester in der Garage aufzuspüren, seien in der Folge Dachpfannen, Teile der Isolierung sowie eines Balkens entfernt worden. An dem Einsatz waren insgesamt 22 Mitglieder der Wehren Meilsdorf und Siek mit insgesamt vier Fahrzeugen beteiligt.

Noch vor Mitternacht musste die Freiwillige Feuerwehr Trittau zu einem Einsatz ausrücken. Um 21 Uhr standen in der Rausdorfer Straße zwei Müllcontainer aus Kunststoff in Flammen und drohten einen Geräteschuppen in Brand zu setzen. Innerhalb kurzer Zeit waren die Löscharbeiten abgeschlossen.