Reinfeld. Ein Autodieb ist auf der Autobahn 1 bei Reinfeld vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Nach Angaben der Polizei vom Montag war Beamten einer Zivilstreife bereits am späten Freitagabend, 27. Dezember, ein Mercedes aufgefallen, der mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Norden unterwegs war. An der Abfahrt Reinfeld verließ er um 23.54 Uhr die Autobahn.

Auch Polizeihunde konnten den Dieb nicht aufspüren

Die Polizisten wollten den Fahrer kontrollieren und forderten ihn dazu auf, stehenzubleiben. Der Autofahrer überfuhr im Stubbendorfer Ring zunächst einen Kantstein, flüchtete dann zu Fuß vor den Polizisten. Diese suchten daraufhin erfolglos die Umgebung ab. Auch Diensthunde konnten den Mann nicht aufspüren. Der Einsatz eines Hubschraubers der Bundespolizei brachte ebenfalls keinen Erfolg.

Bei ihren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die am Auto montierten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Sie stellten das Fahrzeug sicher und ließen es abschleppen. Die Polizei fahndet weiter nach dem Fahrer und hat ein Strafermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.