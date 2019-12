Reinbek. Ob Zischen, Hämmern, Klopfen, Klingeln, Pfeifen, Rauschen oder Summen: Es sind unterschiedliche quälende Geräusche, die da plötzlich zu hören sind. Wer nicht selbst betroffen ist, kann kaum nachvollziehen, was Menschen mit Tinnitus ertragen müssen.

Deutsche Tinnitus-Liga 1986 in Wuppertal gegründet

Bei Reinhardt Jennerjahn kamen die Ohrgeräusche nach einem Hörsturz, den er vor 20 Jahren erlitt. „Damals hatte ich ziemlichen Stress“, erzählt der Sprecher der Selbsthilfegruppe Tinnitus Reinbek. Das Hochtonpfeifen mit anfangs 85 Dezibel Lautstärke hat nun auf 65 Dezibel runterschrauben können. In der Audiologie, der Wissenschaft vom Hören und der Hörwahrnehmung, wird die Einheit dB zur Messung der Intensität verwendet. Geholfen haben Jennerjahn Entspannungsübungen, Verhaltenstherapien, eine gesunde Lebensführung sowie die Aufklärung durch die Deutsche Tinnitus Liga sowie Gespräche mit anderen Betroffenen. „Tinnitus ist ein Symptom, keine Krankheit“, sagt er und verweist auf die Deutsche Tinnitus-Liga (DTL), 1986 in Wuppertal gegründet. Die Ursachen sind vielfältig: Stress, Hörsturz, Lärmschäden, Fehlstellungen im Kiefer.

Die Teilnehmer der Gruppe kommen oft von weit her

Eine Frau aus Henstedt-Ulzburg hat erstmals das Treffen der Reinbeker Gruppe besucht. Ihr Zahnarzt habe ihr „mit viel Kraft eine Brücke entfernt, eine Woche später quälte mich dann der Tinnitus“, berichtet sie. Sie könne nur noch mit Schlaftabletten zur Ruhe kommen. „Der Tinnitus treibt mich noch in den Wahnsinn“, verrät sie unter Tränen.

Renate (viele der Betroffenen wollen nur ihren Vornamen in der Zeitung lesen), kämpft seit fast 50 Jahren mit dem Tinnitus. In der Reinbeker Gruppe finde sie Trost. Der Erfahrungsaustausch mit anderen hat auch Ingrid geholfen. „Jetzt bin ich beschwerdefrei“, erzählt sie voller Dankbarkeit. Reinhardt Jennerhahn sagt: „Die Teilnehmer kommen oft von weit her, denn im Land gibt es nur noch in Kiel eine weitere Gruppe der Deutschen Tinnitus Liga.“

Kontakt über www.tinnitus-liga.de.