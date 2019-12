Die großen Projekte, die in den Orten der Ämter Trittau und Siek 2020 angegangen werden, drehen sich vielfach um die Schaffung neuer Kita-Plätze, eine bessere Ausstattung der Feuerwehren und der Sportanlagen sowie Straßensanierungen. Hamfelde und Brunsbek stehen stellvertretend für alle Gemeinden, die sich mittels Ortsentwicklungskonzept nachhaltig aufstellen und für Attraktivität sorgen – und damit die Zukunft selbst in die Hand nehmen.



1. Anbau des Verwaltungsgebäudes in Trittau wird fertiggestellt

Bald soll Schluss sein mit der räumlichen Enge, die durch die wachsende Zahl der Mitarbeiter im Verwaltungsgebäude in Trittau entstanden ist. Im Mai dieses Jahres feierten Amt und Gemeinde Richtfest für den Anbau des Verwaltungssitzes. Die Investition für Bau inklusive Ausstattung für 16 neue Büroräume liegt bei etwa 2,8 Millionen Euro. Laut Amtsvorsteher Ulrich Borngräber soll der Anbau im März 2020 bezugsfertig sein. Durch die Erweiterung kommt es zu räumlichen Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung, die für alle zehn Amtsgemeinden zuständig ist.



2. Mehr Platz für Feuerwehr und eine neue Kindertagesstätte in Siek

Siek hat die Ausschreibung für den Neubau einer Kita und eines Feuerwehrhauses auf einer Freifläche an der Hauptstraße auf den Weg gebracht. Die Kita, die bis August 2021 fertiggestellt sein soll, bietet in fünf Elementar- und einer Krippengruppe rund 110 Betreuungsplätze. Die Baukosten beziffern sich auf rund vier Millionen Euro. Mit dem Bau soll im Frühjahr begonnen werden, Startschuss für das neue Feuerwehrhaus ist kurze Zeit später. Es soll den alten Standort an der Marktstraße ersetzen, der aus allen Nähten platzt. Geschätzte Kosten: 2,2 Millionen Euro, Bauzeit: ein Jahr.



3. In Braak entsteht ein neues Freizeitangebot für die Bürger

Hinter der Feuerwache können Bürger bald Boule und Schach spielen. An diesem Platz sollen eine Boulebahn und ein großes Schachbrett entstehen. An den Gesamtkosten von 45.000 Euro beteiligt sich die AktivRegion Sieker Land Sachsenwald mit 15.000 Euro.



4. Die Tartanbahn im Sportzentrum Trittau wird erneuert

Die Tartan-Bahn auf dem A-Platz im Sportzentrum wird vom TSV Trittau und den umliegenden Schulen gleichermaßen genutzt. Sie ist kaputt, wird im kommenden Jahr für 180.000 Euro saniert.





5. Platz für eine Waldkita auf der Sportplatzfläche in Siek

Nach ersten Überlegungen sollte die neue Waldkita am Sieker Moor angesiedelt werden. Inzwischen ist klar, dass sie auf der Sportplatzfläche am Papendorfer Weg eingerichtet wird. Ein Bauwagen dient als Unterkunft für 15 Kinder und Erzieher, Eröffnung soll im Frühjahr sein. Das Vorhaben kostet etwa 80.000 Euro und wird von der Aktivregion Sieker Land Sachsenwald bezuschusst.



6. Hamfelde soll ein größeres Feuerwehrgerätehaus bekommen

Der bisherige Standort der Freiwilligen Feuerwehr in Hamfelde genügt den aktuellen Anforderungen nicht mehr. Da eine Erweiterung an dieser Stelle nicht möglich ist, hat die Gemeindevertretung den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses an der Hofstraße beschlossen. Dort sollen die Fahrzeuge untergebracht werden und neue Sozialräume für die Kameraden entstehen. Schulungs- und Aufenthaltsraum sollen im alten Gebäude verbleiben. Die für den Neubau erforderliche Änderung des Bebauungsplans 4 wird derzeit beantragt.



7. Der Abwasserkanal der Trittauer Otto-Hahn-Straße wird saniert

Die Sanierung des maroden Abwasserkanals der Otto-Hahn-Straße im Gewerbegebiet-Nord ist Sache des Zweckverbands Obere Bille, auf dem Konto der Gemeinde schlagen die Sanierung der Oberfläche und Fußwege mit 1,9 Millionen Euro zu Buche. Einen Teil der Kosten holt sich Trittau über die Straßenausbaubeiträge der Anlieger wieder zurück.



8. In der Gemeinde Hamfelde wird ein neues Baugebiet erschlossen

Die Erschließung des neuen Hamfelder Baugebietes, das von der Hofstraße abgeht, soll 2020 starten. Der Verkauf der Grundstücke ist erst in der zweiten Jahreshälfte geplant und wird dann offiziell angekündigt. Aktuell ist eine Bewerbung dafür noch nicht möglich.



9. Beginn der Arbeiten an maroder Landesstraße in Lütjensee

Der Landesbetrieb für Verkehr (LBV) treibt die Erneuerung der Hamburger Straße vom Kreuzungsbereich Sieker Landstraße bis zur Einfahrt des Paul Albrechts Verlags voran. Die Gemeinde ist für Fuß- und Radweg sowie die Parkplätze zuständig. Laut Bürgermeisterin Ulrike Stentzler wird Anfang des Jahres zuerst der Umleitungsbetrieb mit dem LBV festgelegt, vorbereitende Arbeiten sollen im April anschließen. „Wegen vieler Beteiligter erfolgt eine gemeinsame Abstimmung, wenn alle Daten vorliegen“, sagt Stentzler. „Wenn die Planung steht, wird wieder eine Einladung an Anlieger und Geschäftsleute erfolgen.“ 2021 soll alles fertig sein.



10. Bauhof Siek soll im Frühjahr 2020 eingeweiht werden

Das Richtfest für den Bauhof in Siek, der neben Edeka in der Straße Jacobsrade gebaut wird, wurde im November gefeiert. Susanne Kühl, Leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Siek, sagt: „Mit dem Bau soll es jetzt zügig vorangehen.“ Auf einer Grundfläche von 600 Quadratmetern entsteht Raum für Traktoren, Werkstatt und eine Waschhalle, die auch von den Feuerwehren Meilsdorf und Siek genutzt werden kann. Auf dem Gelände ist Platz für zwei öffentliche Schnellladesäulen für E-Fahrzeuge und auf dem Dach für eine Fotovoltaik-Anlage. Geht alles nach Plan, wird der Bauhof im Frühjahr eingeweiht.



11. Mühlau barrierefrei ausbauen und Mühlenteich ausbaggern

Die Mühlau soll laut einer Auflage der Europäischen Union (EU) barrierefrei ausgebaut werden. Die Höhenunterschiede müssen ausgeglichen werden, damit Fische sie von der Mündung in die Bille bis zur Quelle durchwandern können. Das Projekt wird EU-finanziert. Und die zunehmenden Verschlammung des Mühlenteichs soll mittels Ausbaggern bekämpft werden. Bürgermeister Oliver Mesch sagt: „Der Zeitpunkt dafür wird eher in der zweiten Jahreshälfte liegen.“ Die Mühlenmärkte seien nicht gefährdet. 750.000 Euro werden für Ausbaggern und eventuelle Instandsetzung der Kaimauer veranschlagt. Die Mittel sind im Haushalt mit einem Sperrvermerk versehen, müssen noch freigegeben werden.



12. Lütjensee will mehr Trainingszeiten durch Kunstrasenplatz erreichen

Die Baugenehmigung steht noch aus, aber Bürgermeisterin Ulrike Stentzler ist zuversichtlich, dass Lütjensee im Frühjahr in die Ausschreibung für einen Kunstrasenplatz mit Zaunanlage und Beleuchtung gehen kann. Für das Projekt gibt’s Zuschüsse vom Land, auch die finanzielle Unterstützung des Sportvereins ist gefragt. Fußball-, Baseball- und Schultrainingszeiten könnten auf den Kunstrasenplatz verlagert und so mehr Spielzeiten angeboten werden. 2015 ging eine Kostenschätzung von 500.000 Euro für den Kunstrasenplatz aus. Laut aktueller Berechnung fallen durch genauere Planung und Steigerung des Kostenindex 156.000 Euro Mehrkosten sowie 120.000 Euro für die neue LED-Flutlichtanlage und 80.000 Euro für den neuen Zaun an.



13. Hamfelde will mit Bürgern ein Ortsentwicklungskonzept erarbeiten

Anfang 2020 will Hamfelde in Zusammenarbeit mit den Bürgern und relevanten Gruppen ein Ortsentwicklungskonzept erarbeiten. Bei einem Ortsspaziergang am Sonnabend, 11. Januar, können Bürger sich mit der Politik und Vertretern des Planungsbüros Cima austauschen. Startpunkt ist um 11 Uhr am Feuerwehrhaus. Die Gemeinde bemüht sich derzeit um eine Förderung des Vorhabens aus Landesprogrammen, die dafür zur Verfügung gestellt werden.



14. Bauleitplanung für Rettungszentrum Trittau soll aufgestellt werden

Die Planung für einen gemeinsamen Standort für Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr an der Gadebuscher Straße geht in die nächste Phase. Das Ziel für 2020 ist es, die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Areal voranzubringen.



15. Endausbau der Straße Zur Ripsbek und einen neue Kita in Dwerkaten

Der Straße Zur Ripsbek in Dwerkaten liegt im Gewerbegebiet. Ihr fehlt nur noch der letzte Belag, dann ist sie fertig. In dem Bereich soll eine neue Kita entstehen. Bürgermeisterin Ulrike Stentzler sagt: „Die Bebauung ist schon geplant, das Projekt gehen wir im neuen Jahr an.“