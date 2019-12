Reinbek. Die Landesregierung hat angekündigt, dass an Schleswig-Holsteins weiterführenden Schulen in den Klassen fünf bis zehn künftig mindestens vier Wochenstunden das Fach Wirtschaft und Politik (Wipo) gelehrt werden soll. Das reicht dem Reinbeker SPD-Landtagsabgeordneten Martin Habersaat, der zudem bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion ist, aber nicht. Er möchte ein verpflichtendes Mindestkontingent von sechs Stunden.

Das Wipo-Angebot ist rückläufig

„Globalisierung, Digitalisierung, politischer Populismus und andere Entwicklungen fordern die demokratische Gesellschaft heraus. In der Schule vermitteln wir den jungen Menschen, was sie für das Leben brauchen. Und dazu gehört aus unserer Sicht die Fähigkeit, in unserer Demokratie Verantwortung für sich und andere zu übernehmen“, sagt Habersaat. Leider spiegele sich die Bedeutung dieser Fähigkeit nicht in den Stundenplänen wider. Der Stormarner war bis zu seinem Einzug in den Landtag selbst Lehrer.

Tatsächlich ist das Wipo-Angebot rückläufig. An 40 Prozent der Gymnasien werden keine der höchstens zwei Stunden in der Sekundarstufe I angeboten. An einigen Gemeinschaftsschulen gibt es das Fach vor Klasse zehn nicht. SPD und Südschleswigscher Wählerverband (SSW) hatten im November im Landtag den Antrag vorgelegt mit der Sechs-Stunden-Variante. Die Landesregierung hält vier Wochenstunden für angemessen. „Es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung“, so Habersaat. Er sieht ein Ungleichgewicht zwischen Fächern und moniert, dass „der Religionsunterricht unter Berufung auf Konkordat und Staatskirchenvertrag mit einer Mindeststundenzahl von sechs unter Bestandsschutz gestellt wird“.