Vortrag in Ahrensburg

Um Ludwig van Beethoven geht es Ende Januar im Ahrensburger Rosenhof. Dem berühmten Komponisten gelang es trotz eines Gehörleidens, die Musikwelt zu verzaubern. Unter dem Titel „Genie und Idealist“ erläutert die Musikwissenschaftlerin Bettina Grössling Höhepunkte seines Schaffens.

Vortrag Mi 29.1., 16.00, Rosenhof, Lübecker Straße 3-11, Anm.: 04102/49 04 90, Kosten: 5,-

Kunst in Trittau

Wer sich für Kunst interessiert, hat am kommenden Wochenende zum letzten Mal die Chance dazu, sich die Werke von Axel Loytved in der Trittauer Wassermühle anzuschauen. Seit Ende November und noch bis zum 5. Januar sind einige ausgewählte Arbeiten des Künstlers dort ausgestellt.

Ausstellung Sa 4.1. u. So 5.1., jeweils 11.00–17.00, Wassermühle, Am Mühlenteich 3, Eintritt frei

Märchen in Bad Oldesloe

Für Familien mit Kindern ab einem Alter von vier Jahren holt das Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe (KuB) einen Klassiker auf seine Bühne: Engelbert Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“. Für die Musik sorgt ein Ensemble, dessen Mitglieder Querflöte, Violine, Cello und am Flügel spielen.

Märchen Do 2.1., 16.00, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Eintrittt: 5,50 Euro für Kinder, Erwachsene: 7,50 Euro

Vortrag in Bargteheide

Der Stormarner Heimatbund hat sein Programm für das Jahr 2020 veröffentlicht. Den Auftakt macht im Januar Helmuth Peets mit einem Fotovortrag. Im Bargteheider Stadthaus erzählt er von der Halbinsel Schwansen, einer von Güterkultur und Rapsfeldern bestimmten Landschaft zwischen Schlei und Eckernförder Bucht.

Vortrag Mi 22.1., 19.30, Stadthaus Bargteheide, Am Markt 4, der Eintritt ist kostenlos

Vernissage in Glinde

„Hamburger Nass“ lautet der Titel einer Fotoausstellung, die vom 9. Januar an im Glinder Rathaus zu sehen ist. Obwohl dieser Name Grautöne vermuten lassen mag, verbirgt sich hinter ihm eine bunte Vielfalt. Mit der Kamera eingefangen hat diese eine Gruppe von neun Fotografen, die sich jedes Jahr einem bestimmten Thema annehmen.

Vernissage Do 9.1., 18.00, Rathaus Glinde, Markt 1, Eintritt kostenlos

Lauf in Klein Wesenberg

Wer vor der Feier ins Jahr 2020 noch einmal sportlich aktiv sein möchte, hat in Klein Wesenberg die Chance dazu. Um 14 Uhr startet am Gemeindehaus ein Silvesterlauf. Die Strecke ist 4,2 Kilometer lang. Anmeldungen bei Pastor Erhard Graf sind am heutigen Montag oder an Silvester bis 13.30 Uhr möglich.

Silvesterlauf Di 31.12., 14.00, Gemeindehaus, Am Kirchberg 1, Anm.: travepastor@gmail.com, Kosten: 2,-