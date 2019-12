Bargteheide. Zehntausende Stormarner freuen sich darauf, wenn von Dienstag, 31. Dezember, um 18 Uhr bis zum Neujahrstag um 1 Uhr das generelle Abbrennverbot für Raketen und Böller unterbrochen wird. Für Feuerwehr und Polizei bedeutet die Silvesternacht dagegen erfahrungsgemäß sehr viele Einsätze. Daher sind zum Jahreswechsel deutlich mehr Polizisten unterwegs als an anderen Tagen.

Beim Kauf auf CE-Zeichen und Registriernummer achten

Immer wieder komme es zu Auseinandersetzungen und Gefahren insbesondere durch das Böllern in Kombination mit Alkohol. Besonders gefährlich sei illegales Feuerwerk. Solche Raketen und Böller entwickelten eine übermäßige Explosionsenergie, die schwere Verletzungen wie Knalltraumata, Lungenschäden und Verätzungen verursachen können. Die Landespolizei weist darauf hin, beim Kauf auf das CE-Zeichen und eine Registriernummer zu achten. Daran erkennt man, dass der Artikel in Deutschland geprüft wurde.

Aber auch zugelassene Raketen und Knaller der Klasse F2 dürfen nur zum Jahreswechsel abgebrannt werden. Sogenanntes Tischfeuerwerk (Klasse F1), zu dem Knallerbsen und Wunderkerzen zählen, kann das ganze Jahr über gezündet werden.

Informationen zu Verbotszonen stehen online

Trotzdem darf nicht überall geknallt werden. In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sind Feuerwerke generell verboten. Gleiches gilt für besonders geschützte oder brandgefährdete Bauten wie beispielsweise Reetdachhäuser. Verstöße können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Informationen zu den Bereichen, in denen Feuerwerk verboten ist, sind auf den Internetseiten der Städte und Gemeinden zu finden.

Die Bargteheider Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht appelliert in diesem Zusammenhang an die Vernunft der Einwohner: „Ich freue mich auf ein frohes und friedliches Fest zum Jahreswechsel in unserer Stadt. Dazu gehört für mich auch, dass alle aufeinander Acht geben, wenn Feuerwerkskörper zum Einsatz kommen.“ Den Mitmenschen und Tieren, aber auch der Umwelt zuliebe sollte auf den Kauf von der einen oder anderen Rakete oder auch von Knallkörpern verzichtet werden.