Reinbek. Hochbeete erleichtern die gärtnerische Pflege. Sie finden sich inzwischen in immer mehr Schrebergärten, aber auch im Außenbereich von Einzelhäusern. Jetzt geht auch der Friedhof an der Klosterbergenstraße in Reinbek mit der Zeit und bekommt ein Hochbeet für Gräber. Derzeit sind die Friedhofsgärtner dabei, das rund 300 Quadratmeter große Areal zu bepflanzen. Am Dienstag, 14. Januar, wird die neue Grabanlage um 15.30 Uhr mit einer Feier in der Friedhofskapelle eingeweiht.

Bepflanzung überwiegend mit gelben Rosen

Der Plan für den neuen Rosengarten am hinteren Ende des Friedhofes nahe der Theodor-Storm-Straße stammt von 1948. „In alten Unterlagen habe ich eine Vorlage für unsere neue Grabanlage entdeckt“, sagt Friedhofsleiterin Annegret Habel. Die Grabanlage, gebaut von der Firma Redeker, ist fertig und kann jetzt bepflanzt werden. Mehr als ein halbes Jahr zuvor hatten die Bauarbeiten für den Rosengarten begonnen. Es mussten Fundamente gegossen und Drainagen gelegt werden, bevor der helle Oberkirchner Sandstein, der die Hochbeete einfasst, auf dem freien Feld verbaut werden konnte.

Dem Rosengarten ging eine dreijährige Planungszeit voraus, wie Habel berichtet. Die Landschafts- und Freiraumplanerin entschied sich mit dem Team der Friedhofsgärtner für eine Bepflanzung überwiegend mit gelben Rosen. Die Gärtnerinnen Iris von Hacht und Anke Blohm setzten bereits die nackten Wurzeln in die Beete.

Platz für fast 200 neue Grabstätten

Dazwischen werden zudem einige Polsterstauden gepflanzt. „Wir denken da an Katzenminze, Salbei oder Blaukissen“, so die Leiterin der beiden Reinbeker Friedhöfe. Nur Rosen zu pflanzen, das sei ein bisschen zu langweilig. Neben der Anlage an der Klosterbergenstraße verantwortet Annegret Habel auch den Waldfriedhof in Neuschönningstedt.

Rund 200.000 Euro hat der Rosengarten gekostet, der nun fast 200 neue Grabstätten bietet. Jeweils ein Quadratmeter steht für ein Doppelurnengrab zur Verfügung. Als Gemeinschaftsanlage sind bei der neuen Grabstätte ein paar Regeln zu beachten. „Es wird aber eine Steckvase für ein eigenes Blümchen geben“, sagte Annegret Habel.

Ausschließlich Erdbestattungen bis Ende der 70er-Jahre

Die Höhe der Grabgebühren werden derzeit noch berechnet. Es gibt übrigens auf dem Friedhof an der Klosterbergenstraße keine anonymen Gräber. So werden die Namen der Gestorbenen selbst auf dem Engel-Grabfeld, das sich ganz in der Nähe befindet, in die Flügel der Stele eingraviert.

Der Reinbeker Friedhof unter Trägerschaft der evangelischen-lutherischen Kirchengemeinde Reinbek-Mitte wird im kommenden Jahr 130 Jahre alt. Im Laufe der Zeit wurde er einige Male erweitert und passte sich immer auch an die Bedürfnisse der Bevölkerung an. Bis Ende der 1970er-Jahre gab es hier ausschließlich Erdbestattungen.