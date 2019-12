Ahrensburg. Anfang Juni nächsten Jahres herrscht am Himmel über Stormarn weitgehend Ruhe. Der Hamburger Flughafen sperrt die Piste 05/23 (Niendorf/Langenhorn) vom 3. bis 17. Juni für die alljährlichen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Deshalb sind in den zwei Wochen keine direkten Landungen aus dem Gebiet über Elmenhorst, Bargteheide, Jersbek, Ahrensburg, Großhansdorf und Ammersbek möglich. Dasselbe gilt für Starts in die Richtung.

„Pro Jahr starten und landen mehr als 150.000 Flugzeuge am Hamburg Airport. Um stets einen sicheren Flugbetrieb gewährleisten zu können, müssen wir unsere Start- und Landebahnen jährlich warten“, sagt David Liebert, Bereichsleiter Real Estate Management am Hamburg Airport. Unter anderem sind Reinigungs-, Beton- und Asphaltarbeiten vorgesehen, Sielleitungen werden gespült, Markierungen und Startbahnbefeuerung erneuert.

2018 erfolgten 41 Prozent aller Landungen aus Richtung Stormarn

Im Vorjahr wurden 27 Prozent aller Flüge (rund 42.000) über den Nordosten abgewickelt. Bei den Landungen lag der Anteil bei 41 Prozent (rund 32.400). Die Wartung der anderen Start- und Landebahn 15/33 (Norderstedt/Alsterdorf) erfolgt vom 2. bis 16. September. Dann müssen die Stormarner mit mehr Flugverkehr als üblich rechnen.

„Bei der Wahl der Termine achten wir darauf, dass wir den Sperrzeitraum möglichst kurz und die Auswirkungen für die Flughafen-Nachbarn so gering wie möglich halten“, sagt Liebert. Die Hauptreise- und Ferienzeiten seien tabu. Weil die Arbeiten nur bei trockener und warmer Witterung möglich sind, kommen auch Frühjahr und Herbst nicht infrage. Wegen der witterungsbedingten Unsicherheiten könnte die Wartung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in zwei Wochen erledigt werden.

Alle Infos zu Terminen und Bauvorhaben gibt es im Newsletter des Flughafens: www.hamburg-airport.de/de/

nachbarschaftsnewsletter.php.