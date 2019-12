Ahrensburg. Tanz, Körperhaltung, Gesang und Musik auf einer Bühne: In dem neuen Koop-Stück „Connect“ bringen die Musicalschule Ahrensburg und das Ballett Studio Holtz beide Kunstformen zusammen. Das Ergebnis der monatelangen Proben führen die Schülerinnen der beiden Studios am 19. Januar im Alfred-Rust-Saal auf.

Ahrensburg ist klein und die Zahl Kinder und Jugendlicher mit Interesse an Tanz und Gesang begrenzt. Das verstärkt das Konkurrenzdenken zwischen den vielen Schulen und Studios, die Ballettunterricht geben oder Heranwachsende zu Tänzern, Sängern oder Musicaldarstellern ausbilden. Mit einem neuen Stück setzen zwei der privaten Schulen ein Zeichen. „Wir wollen, dass hier nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht“, sagt Jasmin Knop. Die gebürtige Hamburgerin leitet seit 2013 das Ballett Studio Holtz und unterrichtet dort Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter anderem in klassischem Ballett, Spitzentanz und Modern Jazzdance.

Durch die Bühne in der Mitte muss jeder Schritt sitzen

„Mit ,Connect‘ wollen wir für einen Austausch sorgen und die Kunstformen zusammenbringen“, sagt Knop. Das erweitere den Horizont der Schülerinnen und biete Besuchern die Möglichkeit, einen Eindruck von der Arbeit beider Schulen zu bekommen. Seit Ende der Sommerferien wird geprobt, mittlerweile zwei- bis dreimal in der Woche. An der Umsetzung des Stücks sind 30 Kinder und Jugendliche beteiligt. „Connect“ ist als 360-Grad-Stück konzipiert. Die Bühne befindet sich bei der Aufführung in der Mitte des Raumes. „Das soll auch eine Verbindung zwischen Publikum und Darstellern schaffen“, sagt Jasmin Knop. Die Tänzerinnen und Sängerinnen stelle das vor ganz neue Herausforderungen: „Es gibt keine Möglichkeit, sich zu verstecken.“ Durch die dauerhafte Präsenz auf der Bühne muss jeder Schritt sitzen.

Jacqueline Wendt von der Musicalschule Ahrensburg musste nicht lange darüber nachdenken, ob sie mit dem Ballettstudio eine gemeinsame Aufführung auf die Beine stellen will: „Wir kennen uns schon seit 15 Jahren, aber eine Kooperation in dieser Form machen wir jetzt das erste Mal.“ Ihre Arbeit mit Kindern und jungen Menschen im Theaterbereich ist seit Jahren ein Steckenpferd der gebürtigen Engländerin.

Konzept wurde gemeinsam mit Schülerinnen erarbeitet

Das Konzept haben die beiden Frauen gemeinsam mit ihren Schülern erarbeitet. „Wir verzichten absichtlich auf jede Art von Kostümen, nichts soll vom Tanz, der Musik und dem Gesang ablenken“, sagt Jacqueline Wendt. Das Repertoire umfasse Musikstücke aus der Zeit von 1950 bis heute. Eine Handlung gibt es nicht. Die Botschaft ist dennoch eine klar: Zusammenarbeit und Kooperation statt Konkurrenz.