Glinde . Bei einem Brand in der Obdachlosenunterkunft am Togohof in Glinde hat die Feuerwehr vier Männer gerettet. Einer von ihnen hatte geschlafen und befand sich im Obergeschoss des Gebäudes. Die Rettungskräfte waren rund zwei Stunden im Einsatz und löschten die Flammen. Ein Zimmer wurde zerstört und niemand verletzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Neun Personen sind dort gemeldet. Die Stadt hat sie in Ausweichquartiere untergebracht.

Brand im Togohof: 7000 Euro Schaden

Die Feuerwehr wurde am Donnerstag gegen 19.40 Uhr alarmiert, 30 Kräfte waren vor Ort, darunter auch solche vom Rettungsdienst. André Rheinsberg, Einsatzleiter und stellvertretender Glinder Gemeindewehrführer, sagt: „Das Feuer war im Erdgeschoss.“ Die Retter gingen mit Atemschutz gegen die Flammen vor, verhinderten die Zerstörung der Immobilie. Sie schleppten verkohltes Mobiliar in den Garten und belüfteten die Unterkunft.

Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei in Reinbek ermittelt. Sie schätzt den Schaden auf rund 7000 Euro, wird aber noch Rücksprache mit einem Gutachter halten, der das Haus nicht vor dem 2. Januar inspiziert.