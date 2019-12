Ahrensburg. In der Kirche St. Johannes in Ahrensburg wird der Jahreswechsel mit festlicher und heiterer Musik begangen. Drei junge Musiker gestalten gemeinsam das Programm des „Silvestertusch“ betitelten Konzertes am Dienstag, 31. Dezember (21 Uhr).

Sopranistin Cécilia Arnault, Violinist Silvia Rizzo und Organist Fabio Paiano wollen mit ihrem kontrastreichen und farbigen Programm bei ihren Zuhörern für ein beschwingtes Erlebnis und fröhliche Stimmung sorgen. Denn gerade diese Mischung ist es, mit dem der „Silvestertusch“ alljährlich für begeisterte Zuhörer sorgt.

Verschiedene Instrumente und Stile werden kombiniert

Die drei Musiker studieren seit einigen Jahren gemeinsam an der Musikhochschule Lübeck. In ihrem musikalischen Finale in der Kirche erzielen sie durch die verschiedensten Kombinationen von Instrumenten und Musikstilen einen spannungsreichen und unterhaltsamen Bogen – mal erklingen Orgel oder Violine solo, mal Gesang mit Klavierbegleitung oder auch alle zusammen.

Ob es der geradezu sprudelnde Beginn von Claudio Monteverdis Oper „Orfeo“ ist oder das liebliche Vorspiel zu Camille Saint-Saëns Weihnachtsoratorium, das festliche Präludium des „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier oder eine Arie aus der Choralkantate „Vom Himmel hoch“ von Felix Mendelssohn Bartholdy: Das Spektrum des Konzertprogramms ist weit gefächert und zieht sich von Bach und Telemann über die deutsche und französische Romantik bis hin zum mit zwei Oscars ausgezeichneten Filmmusik-Komponisten Ennio Morricone („Spiel mir das Lied vom Tod“).

Die Zuhörer können sich entspannt zurücklehnen und das musikalische Finale genießen. Das Konzert endet rechtzeitig genug, dass das Publikum vor Mitternacht wieder zu Hause ist.