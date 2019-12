Bad Oldesloe/Kiel. Den „Sonderpreis des Netzwerks Medienkompetenz Schleswig-Holstein“ und somit 1000 Euro Preisgeld erhielt der Kreisjugendring Stormarn jetzt für sein Medienfestival „Wir sind. We are. VR.“. Das Festival ist eine generationsübergreifende Veranstaltung, die seit Jahren zum Thema „Digitale Welt“ vom KJR organisiert wird.

Dabei geht es geht um Social Media, Film, Gaming und noch vieles mehr. Ziel ist es, die Medienkompetenz Jugendlicher zu stärken. „Bei unserem Medienfestival ist jeder dazu eingeladen, sich zu informieren, Neues auszuprobieren, sich mit anderen auszutauschen und Spaß zu haben“, sagt die Medienpädagogin des Kreisjugendrings, Lina Samoske.

Das nächste Festival geht in Ahrensburg über die Bühne

Was klein begann, ist zu einem großen Event geworden. Das Festival am Ende November im Oldesloer Kultur und Bildungszentrum (Kub) besuchten rund 200 Menschen. Unter dem Motto „GemEinsam“ hatten Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, Beiträge wie Videos, Bilder oder Podcasts zum Motto einzureichen. Die Gewinnerprojekte wurden auf einer Leinwand im Kub-Saal präsentiert. Der Verwendungszweck für das Preisgeld stehe noch nicht fest. „Es soll reinvestiert werden, höchstwahrscheinlich in ein weiteres Medienprojekt. Oder es fließt in unser Medienfestival, schließlich soll es auch im nächsten Jahr wieder veranstaltet werden“, sagt Lina Samoske. Am Sonntag, 1. November 2020 heißt es dann nämlich im Kulturzentrum Marstall am Schloss in Ahrensburg „Wir sind. We are. VR.“.