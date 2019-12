Reinbek. Ein 16 Jahre alter Junge ist in der Parkanlage Wildkoppel in Reinbek ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, war der Jugendliche am Freitagabend, 20. Dezember, mit einem Fahrrad auf dem Weg nach Hause. In dem Park wurde er gegen 22 Uhr von drei bislang unbekannten Männern angesprochen. Als der Jugendliche mit seinem Fahrrad stoppte, wurde er laut Polizei sofort von zwei Räubern festgehalten. Sie forderten den Jungen auf, Bargeld herauszugeben.

Die Räuber schubsten den Jugendlichen zu Boden

Als sich der Reinbeker weigerte, schubsten ihn die Kriminellen zu Boden. Sie traten auf den Jungen ein und schlugen ihn. Anschließend entwendeten sie sein Portemonnaie, in dem sich nach Angaben der Polizei „eine geringe Menge Bargeld“ befand. Die Täter flüchteten, der 16-Jährige blieb unverletzt.

Wegen der Dunkelheit konnte der Jugendliche die Räuber laut Polizei nur vage beschreiben. Sie sollen etwa 1,85 Meter groß sein. Alle sprachen Deutsch, einer der Männer mit Akzent. Die Täter sollen am Freitagabend Sportschuhe getragen haben, zwei von ihnen hatten eine Jacke der Marke „Wellensteyn“ an.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen der Tat in Reinbek

Die Kriminalpolizei in Reinbek sucht nun Zeugen. Sie fragt: Wer kann Angaben zu der Tat und den beschriebenen Männern machen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 040/727 70 70 entgegen.