Hamburger totgefahren: Polizei sucht BMW-Fahrer

Unbekannter Autofahrer hat an der L223 einen Fußgänger erfasst und tödlich verletzt. Spuren am Unfallort bringen neue Erkenntnisse.

Hamburg/Reinbek. Ist ein BMW-Fahrer für den Tod eines 42 Jahre alten Hamburgers verantwortlich? Ermittler haben nach dem tragischen Unfall auf der Hamburger Straße (L223) in Reinbek Trümmerteile sichergestellt, die einem 1er-BMW der Baureihe E87 oder einem 3er-BMW der Baureihen E90 und E91 zuzuordnen seien.

Am Sonnabend waren das Unfallopfer, seine Ehefrau und ein Begleiter an der L223 in Richtung Reinbeker Redder unterwegs, als plötzlich ein Autofahrer von der Fahrbahn abkam und auf den Seitenstreifen geriet. Dabei erfasste er den Fußgänger. "Dieser wurde durch den Zusammenprall in den angrenzenden Graben geschleudert", sagt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Lübeck und fügt hinzu: "Der Hamburger zog sich tödliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle."

Fahrer eines Mazdas geriet in Verdacht

Auf einem Supermarkt-Parkplatz entdeckten Polizisten den blauen Mazda.

Der oder die Unfallverursacherin fuhr laut Ermittler weiter und kümmerte sich nicht um die Opfer. Zunächst geriet der Fahrer eines blauen Mazdas ins Visier der Ermittler. Polizisten entdeckten das Auto kurz nach dem Unfall auf einem Supermarktparkplatz am Binnenfeldredder in Bergedorf. Das Auto wies frische Unfallspuren auf – unter anderem eine verdächtige Beschädigung der Windschutzscheibe. Der Mazda wurde am Sonnabend sichergestellt und zur weiteren Untersuchung abgeschleppt.

Ob der Fahrer tatsächlich den tödlichen Unfall in Reinbek verursacht hat, ist laut der Ermittler noch unklar und wird derzeit untersucht. Genauso wie der Verdacht, dass ein BMW-Fahrer den Fußgänger erfasst hat. Ein Sachverständiger der Dekra hatte den Unfallort untersucht und dabei offenbar die Trümmerteile sichergestellt, die einem BMW zugeordnet werden.

Deswegen sucht die Polizei in Reinbek nun Zeugen, denen gegen 21.25 Uhr ein 1er- oder 3er-BMW in der Nähe des Unfallorts aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Reinbeker Polizei unter der Telefonnummer 040/727 70 70 entgegen.

