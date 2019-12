Bargteheide/Siek. Finanzielle Anreize für angehende Pastoren, mehr kreativer Gestaltungsfreiraum bei Gottesdiensten und ein leichterer Zugang zu Sakramenten und anderen kirchlichen Amtshandlungen für solche Menschen, die keine Kirchenmitglieder sind – so möchte die Nordkirche sinkenden Mitgliedszahlen und fehlendem Pastorennachwuchs begegnen. Das beschlossen die Synodalen auf der jüngsten Tagung der Landessynode in Travemünde.

Auch in Stormarn geht die Zahl der Kirchenmitglieder seit Jahren konstant zurück. Allein die Ahrensburger Gemeinde büßte im vergangenen Jahr 204 Mitglieder ein, im Vorjahr waren es bereits 190 gewesen. Im Oktober attestierten Anja Botta, die lange als Pastorin in Ahrensburg und Trittau tätig war, und ihr Sieker Amtskollege Christian Schack ihrer Kirche im Abendblatt gar ein „Imageproblem“. Sie warben für „mehr Offenheit, Flexibilität und Kreativität“ bei der Gestaltung von Gottesdiensten und anderen kirchlichen Angeboten.

Studie der Uni Freiburg zeichnet düsteres Bild von Zukunft

Sind die Beschlüsse der Landessynode also ein großer Schritt auf dem Weg zur Kirche der Zukunft? Das Abendblatt hat die beiden und andere Stormarner Pastoren gefragt.

„Lasst uns Experimente wagen“, hatte Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt zu Beginn der Tagung an die Landessynodalen appelliert. „Um besser zu verstehen, wie Menschen heute ihrem Glauben an das Evangelium Ausdruck verleihen möchten“, betonte das Oberhaupt der Nordkirche. Und gab sogleich das Credo vor, mit dem die Kirche jenen Prozess angehen solle: „Prüfet alles und das Gute behaltet!“

Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt will Experimente wagen.

Foto: Nordkirche / K. Erdmann

Zuvor hatte die Studie „Kirche im Umbruch – Projektion 2060“ des Forschungszentrums Generationenverträge (FZG) der Albert-Ludwig-Universität Freiburg ein düsteres Bild von der Zukunft gezeichnet. FZG-Mitarbeiter Fabian Peters hatte dem höchsten landeskirchlichen Entscheidungsgremium das Ergebnis der Untersuchung präsentiert. Demnach werden sich Mitgliederzahl und finanzielle Möglichkeiten der Kirche in den kommenden 40 Jahren etwa halbieren. Sein Fazit: „Die Nordkirche wird 2060 kleiner, älter und ärmer sein.“

Im Anschluss brachten die Synodalen erste Reformen auf den Weg. Bereits am 1. Januar soll eine dreijährige Erprobungsphase neuer sogenannter Grundlinien kirchlichen Handelns in den Gemeinden starten, die seit 2017 von der Nordkirche entworfen wurden. Das Regelwerk dient Pastoren als Richtlinie bei der Gestaltung von Gottesdiensten und soll ihnen mehr Gestaltungsmöglichkeiten gewähren. So erkennt die Nordkirche Text an, „dass sich die Pluralität zum prägenden Merkmal in allen gesellschaftlichen Bereichen entwickelt hat“ und man dieser Entwicklung Rechnung tragen müsse. Gottesdienste können demnach auch „an einem anderen Ort“ als der Kirche stattfinden, sofern der gottesdienstliche Charakter gewahrt bleibt. Livemusik und Musik von einem Tonträger werden explizit als Gestaltungselemente festgeschrieben, außerdem sollen „neue Formen der gottesdienstlichen Begleitung von besonderen Anlässen“ abseits von Taufe, Hochzeit und Bestattung entwickelt werden.

Sakramente auch für Nichtmitglieder

Der Zugang zu Amtshandlungen und Sakramenten für Menschen, die nicht Mitglied einer Gemeinde sind, wird erleichtert, indem etwa auch kirchlich getraut werden oder am Abendmahl teilnehmen kann, wer kein Kirchenmitglied ist. Außerdem soll der Pfarrdienst für den Nachwuchs attraktiver werden. Die Landessynode beschloss, dass fortan eine stärkere Förderung von Theologiestudenten möglich ist, zudem werden die Bezüge von Vikaren erhöht.

Zuletzt beauftragten die Synodalen die Kirchenleitung, einen Prozess zur Zukunftsgestaltung einzuleiten. Die Kirchenleitung soll unter Beteiligung verschiedener Gesellschaftsgruppen Zielsetzungen entwickeln, Regelungen und Normen auf ihre Zukunftsfähigkeit überprüfen und sich zu Fragen der Mitgliedschaft und Finanzierung positionieren. Spätestens im November 2020 sollen erste Ergebnisse vorgestellt werden.

Trotz des umfassenden Maßnahmenpakets fällt die Reaktion bei Stormarner Pastoren zurückhaltend aus. Der Tenor: Vieles davon sei längst Praxis. „Die Beschlüsse der Landessynode sind ein guter Schritt, aber bahnbrechend sind sie nicht“, sagt Anja Botta. Auch ohne die neuen Grundlinien kirchlichen Handelns hätten die Pastoren etwa bei der Gottesdienstgestaltung weitreichende Freiheiten gehabt. „Musik vom Tonträger zu nutzen ist längst alltäglich geworden“, so Botta. „Wenn es der Wunsch der Angehörigen ist, erklingt auch Heidi Kabel, Unheilig oder ‚Time to say goodbye‘ auf der Beerdigung.“ Auch einen Trauergottesdienst mit Motorrad neben dem Altar und BMW-Zeichen auf der Urne habe sie bereits abgehalten.

Ihr Sieker Amtskollege Christian Schack pflichtet Botta bei, sagt: „Auch dass wir Kirche an anderen Orten machen, ist per se nichts Neues.“ Er berichtet von Barfußtrauungen am Ostseestrand, Gottesdiensten in der Eisdiele und Konfirmandentaufen im Meer.

Einig sind sich Botta und Schack, dass die finanzielle Aufwertung für Pfarramts-Anwärter das Nachwuchs-Problem nicht lösen wird. „Man müsste das Theologie-Studium reformieren, aber das kann natürlich nicht die Synode beschließen, da müssen die Hochschulen mitarbeiten“, sagt Schack. So müssten Theologie-Studenten im Grundstudium umfassende Kenntnisse in Latein, Altgriechisch und Hebräisch in einer Prüfung nachweisen. „Da springen viele Studierende schon wegen der hohen Einstiegshürde ab“, sagt Schack. „Diese Sprachen auf so hohem Niveau und in so kurzer Zeit zu lernen steht in keinem Verhältnis zu dem, was man hinterher im Pfarramt damit anfangen kann“.

Dennoch gebe es Handlungsfelder, in denen die Nordkirche sich zukunftsfähig aufstellen müsse. „Das ist besonders der Bereich Digitales“, sagt Christian Schack. Seit kurzem ist der Sieker Pastor zusätzlich zu Facebook auch auf Instagram unterwegs. „Wenn man die jungen Menschen erreichen will, muss man dahin gehen, wo sie kommunizieren“, ist Schack überzeugt. Gleichwohl bedeutet die Nutzung Sozialer Netzwerke für die Pastoren eine Gratwanderung. „Wie viel Privates möchte man preisgeben?“

Kirche soll sich auch zum Klimaschutz positionieren

Auch die Angebote der Kirche müssten digitalisiert werden. „Als ersten Schritt nimmt in der Metropolregion Hamburg die Idee einer Kasual-Agentur Form an“, sagt Botta. Über die Online-Plattform sollen künftig Trauungen und andere kirchliche Leistungen im Internet buchbar sein. „Wie man auch Reisen und andere Services heutzutage im Internet bucht“, sagt Botta. Sie wünsche sich weitere Schritte in Richtung Digitalisierung.

Pastorin Anna Benkiser-Eklund in der Glinder St. Johannes Kirche.

Foto: LUISE MÜTTERLEIN

Ein weiteres Feld, in dem die Kirche dringend eine Strategie brauche, sei der Klimaschutz. „Wir haben viele alte Gebäude mit katastrophaler Energiebilanz, die im Winter für eine Stunde Gottesdienst am Sonntag beheizt werden müssen“, sagt Schack. „Hier kann man sich doch fragen, ob wir darauf nicht verzichten und in den kalten Monaten auf kleinere Räume ausweichen, die sowieso beheizt werden, etwa das Gemeindehaus.“

Jan Roßmanek, Pastor in Bargteheide, sieht in den Beschlüssen der Landessynode „eine gute Verschriftlichung dessen, was es vielerorts schon gibt“. Er sagt: „Es wird ein notwendiger Prozess in Gang gesetzt, aber was die Kirchenleitung beschließt und was sich an der Basis in den Gemeinden durchsetzt, ist oft nicht dasselbe.“ Es reiche nicht, Reformen zu beschließen. „Wir müssen auch die entsprechenden Change-Management-Prozesse etablieren, damit die Neuerungen in den Gemeinden ankommen.“ Die flexible Gottesdienst-Gestaltung sei in Bargteheide bereits etabliert. „Meist gibt es ein Motto, das eine bestimmte Altersgruppe ansprechen soll“, sagt Roßmanek. So gebe es Andachten mit Shanty-Chor, unter freiem Himmel im Tremsbütteler Amphitheater und zum Thema Tansania, dazu ein Tauffest im Bargteheider Freibad. „Je weniger normale Gottesdienste, desto besser“, sei das Motto. Allerdings betont Roßmanek auch: „Wenn eine Gemeinde gut funktioniert, um den Gottesdienst herum Angebote schafft, mit denen sie die Menschen abholt, dann kommen sie auch sonntags in die Kirche.“

Besonders für junge Eltern und Berufstätige, böten Gemeinden oft wenig. „Wir haben Kitas, Konfirmandencamps, Seniorentreffs und Bibelrunden, aber für unsere Hauptkirchensteuerzahler bieten wir kaum etwas“, sagt Roßmanek. „Zu Recht fragen sie sich, warum sie denn dann Kirchensteuer zahlen sollen.“

Anna Benkiser-Eklund, Pastorin in der Glinder Kirchengemeinde St. Johannnes, erwartet durch die jetzt gefassten Beschlüsse der Landessynode ebenfalls wenig Änderung im Alltag, weil Vieles bereits praktiziert werde. „Dennoch ist es schön, da jetzt auch eine schriftliche Bestätigung zu haben“, sagt die Pastorin. Sie mahnt aber auch: „Bei aller Notwendigkeit, sich den veränderten Bedürfnissen der Menschen anzupassen, müssen wir auch weiter für diejenigen da sein, die gerade solche Veränderungen fürchten und bei uns Halt suchen.“ Es gelte, ein Gleichgewicht zwischen Bewährtem und Neuem anzustreben“, sagt Benkiser-Eklund.

Alle vier Pastoren verbindet die Hoffnung, dass die Beschlüsse der Synode Pastoren und Gemeinden ermutigen, neue Wege zu gehen und neue Konzepte zu erproben. „Es ist ein Appell an die Gemeinden, sich zu hinterfragen“, sagt Jan Roßmanek. Nur wer einen Blick über den Tellerrand werfe, Stärken und Schwächen erkenne, könne daraus lernen.