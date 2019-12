Glinde. Mit zehn neuen Vorträgen setzen die Volkshochschule und die Schleswig-Holsteinische Universitäts-Gesellschaft ihre Reihe der „Glinder Mühlengespräche“ 2020 fort. Wie schon bislang dient die Mühle dienstags dafür von 20 Uhr an als Hörsaal.

Beginnen will am 21. Januar der Historiker Prof. Manfred Hanisch. Mit seinem Vortrag „Alltag oben und unten im 18. Jahrhundert“ will er einen kleinen Einblick in die völlig andere, vorindustriell geprägte Lebenswelt zwischen Barock-Schloss und Bauernkate geben. „Er erklärt, wie beides zusammenhängt“, erläutert Dr. Marlies Lehmann, die das Programm zusammengestellt hat. „So erfährt man beispielsweise, dass ein Barock-Kleid so viel wert war wie mehrere Bauernhöfe – und bei Hofe konnte man sich nicht immer im selben Gewand blicken lassen.“ Thema sind also Aspekte aus der Sozialgeschichte der oberen und unteren Schichten im 18. Jahrhundert auf Basis neuerer Forschungen.

Ulrich Jürgens referiert über das südliche Afrika

Am 28. Januar nimmt Prof. Dr. Ulrich Jürgens vom Geografischen Institut seine Gäste mit auf eine Reise ins südliche Afrika – eine Region im Abseits. Vorgestellt wird das Zusammenwachsen der Region über die Grenzen Südafrikas hinweg. Welche Dominanz besitzt Südafrika in dieser Region? Welche Bedeutung besitzt diese Region weltweit gesehen?

Schon Einsteins Relativitätstheorie ist ganz weit weg von dem, was wir uns aus unserer Alltagserfahrung vorstellen können. Das ist aber noch nichts im Vergleich zur Quantenphysik, deren Erforschung ebenfalls vor etwa einem Jahrhundert begann. Sie beschreibt, wie sich die kleinsten Teilchen, die Elementarteilchen, aus denen unsere Welt zusammengesetzt ist, verhalten. Am 4. Februar referiert Prof. Wolfgang J. Duschl vom Institut für Theoretische Physik und Astrophysik Kiel über den Nobelpreisträger Werner Heisenberg und seine unscharfe Welt. Er geht der Frage nach, was es mit der Quantenphysik auf sich hat. In dem Vortrag werden einige der auf den ersten Blick seltsamen Behauptungen der Quantenphysik vorgestellt und besprochen. Duschl will aber auch zeigen, warum dies alles Sinn ergibt und unsere Alltagserfahrung dazu keineswegs im Widerspruch steht.

Sind Staatsschulden notwendig oder gefährlich?

Prof. Jan Kallsen vom Kieler Institut für Weltwirtschaft geht am 11. Februar der Frage nach, ob Staatsschulden notwendig oder gefährlich sind. Im Vortrag werden die verschiedenen Argumente dargestellt und vor dem Hintergrund der aktuellen Lage in Deutschland gewichtet. Zudem wird anhand theoretischer Überlegungen und historischer Beispiele dargestellt, wie es zu Staatsschuldenkrisen kommt.

Weitere Vorträge online unter www.vhs-glinde.de. Der Eintritt kostet 5,50 Euro, alle zehn Vorträge kosten 31 Euro (Mitglieder der Universitätsgesellschaft zahlen 26 Euro). Reservierungen unter Telefon 040/71 40 44 95 oder per E-Mail an vhs@vhs-glinde. de.