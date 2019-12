Bad Oldesloe/Kiel. Das Landeskriminalamt (LKA) Schleswig-Holstein warnt vor einer neuen Form des Anlagebetrugs. „Es handelt sich um eine perfide Art, Menschen um ihr Vermögen zu bringen. Damit verbunden ist, ähnlich wie beim Enkeltrick oder bei Anrufen falscher Polizeibeamter, die Vertrauensbindung zum Opfer“, sagt Volker Willert, Leiter des Dezernates Wirtschafts- und Korruptionskriminalität in Kiel.

„Der Kunde kann seine Kontobewegungen und angebliche Gewinne online einsehen, ihm stellt sich die eigene Anlageentscheidung als richtig dar. So fällt es leichter, höhere Summen zu investieren. Am Ende steht in der Regel der Totalverlust.“ Denn die Online-Kontoauszüge seien ein Fake. Das Geld werde in Wahrheit niemals angelegt. Das LKA geht schon mehreren Hundert Opfern im Land aus. Die Betrüger profitieren davon, dass in Zeiten der Niedrigzinspolitik viele Anleger im Internet lukrative Anlagemöglichkeiten recherchieren. So stoßen sie auf professionell wirkende Online-Portale, die seriös wirken.

Auf Social-Media-Plattformen wird geworben

Auch über Social-Media-Plattformen werden solche Seiten beworben oder als angeblicher Geheimtipp geteilt. Hat sich der Interessent auf so einer Handelsplattform registriert und erstmals investiert, nimmt umgehend ein „Mitarbeiter“ Kontakt auf. Dieser vermeintlich kompetente Finanzmakler versucht, Vertrauen als „persönlicher Berater“ aufzubauen und den Anleger von anfänglich finanziell überschaubaren zu immer größeren Investitionen zu überreden. Die Entscheidung wird immer dem Kunden überlassen. Druck entsteht aber durch Angebote, die angeblich zeitlich eng begrenzt sind.

Über Wochen und Monate wird dem Anleger vorgegaukelt, erfolgreich investiert zu haben. Der „Berater“ verspricht schnelle Gewinne mit finanziellen Differenzkontrakten, sogenannte CFDs (Contracts for Difference), oder binären Optionen auf Aktien, Währungen, Rohstoffe oder auch Kryptowährungen, bei denen meist auf steigende oder fallende Kurse spekuliert wird.

In einem Fall verlor ein 76-Jähriger 455.000 Euro

Wenn sich der Anleger sein Guthaben auszahlen lassen will, ist der Kontakt zur Handelsplattform nicht mehr möglich, oder der „Berater“ nicht erreichbar. Manche täuschen aber auch den Crash der Anlage vor, animieren zu weiteren Zahlungen zur Rettung des Kapitals. Oder es werden Geldüberweisungen in Aussicht gestellt, wenn zuvor Bank-, Anwalts- oder Notarkosten überwiesen werden. Das Geflecht aus Handelsplattformen und Betreiberfirmen mit Offshore-Adressen und Auslandskonten, auf die das Geld der Opfer verschoben wird, reiche um den Erdball und sei schwer zu durchschauen.

In den meisten Fällen sind die Geschädigten mit dem Verlust kleinerer Summen um 250 Euro davongekommen. In einem Fall wurde ein 76-Jähriger um 455.000 Euro geprellt. Das Dunkelfeld dürfte sehr groß sein. Lizensierte (aber auch auffällige!) Unternehmen können in der Unternehmerdatenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unter www.bafin.de abgefragt werden.