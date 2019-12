Siek. Die Planungen für den neuen Waldkindergarten nanus in Siek schreiten voran. Am 21. Januar kommenden Jahres ist ab 20 Uhr im Haus der Vereine (Hinterm Dorf 2) in Siek ein Informationsabend des Trägers nanus und der Gemeinde für Eltern und Interessierte geplant. Anmeldungen und Anfragen für Plätze können ab sofort online unter www.nanus.online abgegeben werden.

Wald-Kita soll schon im ersten Quartal 2020 eröffnet werden

Die Kita mit 15 Plätzen soll im ersten Quartal 2020 eröffnet werden. Die Ausschreibung für einen Bauwagen als feste Unterkunft ist auf den Weg gebracht. Sieks Bürgermeister Andreas Bitzer freut sich über 55 Prozent Fördermittel der AktivRegion Sieker Land Sachsenwald zu den Gesamtkosten von rund 80.000 Euro. „Der besondere Vorbildcharakter der Maßnahme wurde deutlich anerkannt. Dabei geht es nicht nur um die bewusste, tägliche Auseinandersetzung mit der Natur, die Förderung ökologischen Handelns sowie die Sensibilisierung für die Tier- und Pflanzenwelt. Es wurde auch die deutlich bessere Energiebilanz bei Bau, Unterhalt und Betrieb einer Wald-Kita besonders hervorgehoben“, sagt Bitzer über die Förderung. Erste Gespräche zwischen Gemeinde und Träger gab es bereits im April 2019.

„Die Gemeinde Siek war von Beginn an sehr angetan vom Konzept“, sagt Bürgermeister Bitzer. Zu dem Konzept sagt nanus-Geschäftsführerin Steffi Reichert: „Der Wald bietet neben ständig wechselnden Jahreszeiten und deren Besonderheiten jeden Tag aufs Neue eine erlebnisreiche Umgebung.“ Und Imke Radde, ebenfalls Geschäftsführerin von nanus, ergänzt: „Die Liebe zum Kind und der Natur ist für uns dabei neben der Bewegung Hauptbestandteil unserer Arbeit.“