Bad Oldesloe. Die russisch-amerikanische Journalistin Anna Politkowskaja wurde im Oktober 2006 ermordet. Die Reporterin hatte über die Gräuel des zweiten Krieges zwischen Tschetschenien und Russland berichtet. Politkowskaja ließ sich von keiner Seite vereinnahmen, dokumentierte unbeirrbar und im Widerspruch zu offiziellen Stellen Folter, Korruption und andere Verbrechen. Das Theaterstück „Eine nicht umerziehbare Frau“, das am Freitag, 10. Januar, im Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum aufgeführt wird, beschäftigt sich mit ihrem Leben und Wirken.

Es setzt es in einen größeren Kontext, der zeigt, wie wichtig Pressefreiheit und die Freiheit im Allgemeinen sind. In einem eindrücklichen Monolog, der durch Einspielungen ergänzt wird, lässt Schauspielerin Fiona Metscher die Journalistin zu Wort kommen, schildert die Geschehnisse aus deren Sicht. Gemeinsam mit Regisseurin Inka Neubert hat sie sich intensiv auf das Stück vorbereitet, unter anderem in der Stadtbücherei Köln ins Thema eingelesen. Auch in Büchern der Reporterin, darunter „Die Freiheit des Wortes“. Politkowskaja habe dort erwähnt, dass sie der Chefredakteur der „Nowaja Gaseta“ gerade deswegen in die Kriegsregion geschickt habe, weil sie ein zutiefst ziviler Mensch sei.

Die Schriftstellerin und Journalistin Anna Politkovskaya wurde ermordet.

Foto: Sergey Dolzhenko / picture-alliance/ dpa

Fiona Metscher näherte sich ihrer Figur auch durch Interviews von Familie und Freunden nach dem Mord an. Politkowskaja sei darin teilweise als Friedenstaube beschrieben worden. Sie sei für viele Menschen ein Hoffnungsträger in einer schlimmen Zeit gewesen und habe den Opfern eine Stimme gegeben.

Manche riskieren ihr Leben, um die Wahrheit zu verkünden

Oldesloes Kulturchefin Inken Kautter sagt: „Politkowskajas Leben war geprägt durch ihr Ringen um Meinungsfreiheit – ein zentrales Grundrecht in unserer demokratischen Gesellschaft.“ Heute würden sich immer häufiger gerade diejenigen auf Meinungsfreiheit berufen, die Menschen diskriminierten, zu Hass und Gewalt anstachelten. Kautter: „Ein guter Zeitpunkt, um sich mit der Meinungsfreiheit und ihrer Bedeutung auseinanderzusetzen.“ Fiona Metscher sagt: „Es ist wichtig sich anzusehen, was anderswo auf der Welt geschieht und wo heute die Parallelen liegen.“ Trotzdem sei dies kein schwerer, düsterer Theaterabend, sondern einer, der das Publikum auf angenehme Weise bewege. Wie sehr, habe sich an der Resonanz und den intensiven Diskussionen der Zuschauer gezeigt.

„Es ist das Stück, das mir am meisten am Herzen liegt“, sagt Metscher. Nach Angaben von Reportern ohne Grenzen sitzen zum Jahresende weltweit 389 Journalisten und Medienschaffende in direktem Zusammenhang mit ihrer Arbeit im Gefängnis, das sind zwölf Prozent mehr als 2018.