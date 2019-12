Volksdorf: Benefizkonzert für Sea-Watch in der Rockenhof-Kirche

Die Jugendlichen der Evangelisch-Luth. Kirchengemeinde Volksdorf organisieren zum fünften Mal ein Benefizkonzert. Es treten mehrere Einzelkünstler und Bands unterschiedlicher musikalischer Stilrichtungen auf. Der Erlös geht an Sea-Watch, eine Organisation, die in Seenot geratene Flüchtende rettet.

5. Benefizkonzert Sa 21.12., 18.00, Kirche am Rockenhof, Eintritt frei (um Spende wird gebeten)

Liedertafel auf dem Ahrensburger Rondeel

Die Liedertafel Ahrensburg stimmt Besucher des kleinen Weihnachtsmarkts auf dem Rondeel auf die Festtage ein. Der Männerchor bringt alte und neue Lieder sowie weihnachtliche Melodien zu Gehör. Die Bürger sind eingeladen, in die Lieder mit einzustimmen. Wer im Ensemble mitmachen will, kann vor Ort Kontakt mit Chorleiter Heinz Jung aufnehmen.

Liedertafel Ahrensburg Sa 21.12., 11.00, auf dem Rondeel

Magische Comedyshow in Bad Oldesloe

Christopher Köhler ist kein braver Zauberkünstler. Durch einen Mix aus Comedy, Magie, Improvisation und Interaktion mit dem Publikum beschert er den Zuschauern einmalige Augenblicke. Er ist mit dem Programm „Große Klappe – Tricks dahinter“ in Bad Oldesloe zu Gast.

Comedy-Zauberer Fr 3.1., 18.00, Kultur- und Bildungszentrum, Beer-Yaacov-Weg 1, Karte 16,50/12,50 im Vvk. unter www.kub-badoldesloe.de

Mit der VHS Ahrensburg auf Englisch fit werden

Die Volkshochschule Ahrensburg bietet einen Kursus „Aerobics in English“ an. Er ist geeignet für alle, die Lust an der englischen Sprache haben und zudem fit werden oder bleiben wollen. Eine Muttersprachlerin leitet das Training auf Englisch an.

Kursus Mi 15.1.–Mi 24.6., 18.45 bis 19.45, 21 Term., Turnhalle Fritz-Reuter-Schule, Fritz-Reuter-Straße 51–53, Gebühr 98,–, Anmeldung: www.vhs-ahrensburg.de

Krippenspiel in Sülfelder Kirche

In Sülfeld haben Kirchgänger gleich zweimal Gelegenheit, ein Krippenspiel zu besuchen. Der Kinderchor der Ev.-Luth. Gemeinde, die Sülfelder Kirchenspatzen, gestalten beide Aufführungen. Die Sänger nehmen die Zuhörer mit in eine klangvolle Welt des Staunens und der Freude und lassen sie am Zauber der Weihnachtsnacht teilhaben.

Zwei Krippenspiele Mo 23.12., 17.00, Di 24.12., 14.30, Kirche Sülfeld, Am Markt 16

Emmi & Willnowsky kommen zur Vorpremiere nach Aumühle

Das Comedy-Duo Emmi & Willnowsky gastiert in Aumühle. Die Zuschauer können sich auf die Vorpremiere der neuen Show-Tour 2020 freuen. Die beiden Entertainer zelebrieren auf der Bühne den Alltag ihrer wahnwitzigen Ehe. Dazu gibt’s unvergessliche musikalische Darbietungen.

Comedy-Duo Mo 30.1., 20.00, Hotel Waldesruh am See, Am Mühlenteich 2, Karte 25,–, Vvk.: unter Tel. 04104/30 46, www.huss-events.de