Reinbek. Wolfgang Nicklaus aus Reinbek hat beim „Deutschen Rock & Pop Preis“ mit seinem Lied „Was wäre die Welt ohne Kinder“ in den Kategorien beste Komposition und bester deutscher Text Platz eins belegt. In der Klasse bester Song des Jahres wurde er Dritter. Die Auszeichnung erhielt der Komponist jetzt bei einer Feier in Siegen.

Der 63-Jährige betreibt in Stormarns zweitgrößter Stadt eine Musikschule und ist Pianist sowie Singer-Songwriter. Im Mai 2017 veröffentlichte er das Album „Mein Leben“. Früher kreierte er unter anderem Melodien für den TV-Sender XXP. Über sein Siegerlied sagt er: „Die Vorstellung, dass alle Menschen so egoistisch sind, keine Kinder mehr haben zu wollen, hat mich dazu bewogen, diesen Song zu schreiben.“

Nicklaus wurde in der ehemaligen DDR geboren, dort wegen „staatsfeindlicher Hetze“ zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Er durfte nicht mehr öffentlich musizieren und siedelte 1981 in die Bundesrepublik über.