Trittau. Zahlreiche Kinder aus Trittau und den umliegenden Dörfern sind derzeit schwer beschäftigt in ihrer Freizeit. Sie üben gemeinsam Lieder und Verse, probieren Kostüme an. Es sind die Sternsinger, die im Januar von Steinhorst bis Witzhave Geschäfte, Altersheime, Kitas, Ämter sowie private Haushalte besuchen und ihr Können präsentieren. Einen Teil von ihnen zieht es sogar nach Kiel. Die Jungen und Mädchen sind am 6. Januar zum Empfang der Landesregierung geladen. Sie wurden ausgewählt, das Finanzministerium zu segnen.

Organisiert wird die Trittauer Sternsingeraktion von der katholischen Gemeinde St. Marien. „Alle Kinder sind hochmotiviert, schließlich haben sie Großes vor“, heißt es dort. Das Sternsingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Anfang des Jahres verkleiden sie sich als die Heiligen Drei Könige, ziehen von Haus zu Haus und sammeln für Kinder in Not. Rund um den Globus werden mehr als 1800 Hilfsprojekte gefördert.