Reinbek. Seit Oktober gibt es im St. Adolf-Stift die „Lütten Stifte“, eine Notfallbetreuung für die Kinder von Mitarbeitern. Dafür hat das Reinbeker Krankenhaus einen Raum mit Bett, Kinderwagen und auch Spielen eingerichtet. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist den Verantwortlichen wichtig. Jetzt ist die Klinik dem Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ beigetreten, das 2007 vom Bundesfamilienministerium und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag gegründet wurde. Es umfasst mittlerweile rund 7500 Mitglieder vom Kleinstbetrieb bis zum Dax-Unternehmen.

Für die Kinder-Notfallbetreuung zahlen Mitarbeiter nichts

„Auch wenn es in einem Krankenhaus aufgrund der Rund-um-die-Uhr-Betreuung der Patienten nicht so einfach ist wie in anderen Firmen, so versuchen wir, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in allen Berufsgruppen zu ermöglichen“, sagt Personalleiter Fabian Linke. Das katholische Haus hat in den vergangenen Jahren seine Angebote für junge Eltern stark ausgeweitet. So gibt es einen Kitazuschuss, günstige Ferienbetreuung und flexible Gestaltungen der Elternzeit. Vor allem junge Mütter und pflegende Angehörige arbeiten zudem in einem sogenannten Springerpool. Sie unterstützen zu ihren Wunschzeiten monatlich wechselnde Bettenstationen und müssen nicht am Schichtbetrieb teilnehmen.

Die Kinder-Notfallbetreuung ist übrigens kostenfrei. So profitieren beide Seiten: Die Angestellten müssen nicht zahlen, und das St. Adolf-Stift bleibt davon verschont, Ersatz zu suchen für Eltern, die spontan auf den Nachwuchs aufpassen müssen.