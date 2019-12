Ahrensburg/Reinbek. Noch elf Tage bis Silvester. Aber wo feiern Sie rein in 2020? Das Abendblatt liefert Ihnen eine Übersicht über Silvester-Feiern in Stormarn.



Ahrensburg



Das Park Hotel lädt zum Silvesterball mit Gala-Buffet ein. Außer Hummer und frischen Austern werden viele andere Spezialitäten sowie eine Eisparade im Traumschiff-Stil geboten. Für Stimmung sorgt Moderator und DJ Stephan Buchhorn. Das Showduo „HAUSHERR“ unterhält die Gäste bis 22 Uhr.

Das kroatische Restaurant Mediterraneo veranstaltet einen Silvester Gala-Abend mit großem Buffet, Getränke sind inklusive. Für gute Stimmung sorgt Discjockey „Dee Jay“. Um Mitternacht gibt es ein Feuerwerk bei Prosecco und Berlinern.

Silvester Gala-Abend, kroatisches Restaurant Mediterraneo, Reeshoop 48, Eintritt 95 Euro, Buffet ab 20 Uhr, Karten im Restaurant, Tel. 04102/473 71 84 oder per E-Mail an kontakt@restaurantkroatien.de



Im Hotel am Schloss feiern die Gäste unter dem Motto „Ab nach 2020“ in das neue Jahr. Am „rauschenden Silvesterabend im stilvollen und entspannten Rahmen “ ist für alles gesorgt: Ein großes Festtagsbuffet, Getränke (es gibt diverse Biersorten, hauseigene Weine und Softdrinks), ein DJ sorgt für Stimmung auf der Tanzfläche. Ein Mitternachtssnack ist im Eintrittspreis inbegriffen.

„Ab nach 2020“, Hotel am Schloss, Am Alten Markt 17, Eintritt 119 Euro, Einlass 19 Uhr, Karten an der Hotel Rezeption oder unter Tel. 04102/80 55



Der „Silvestertusch“ in der St. Johanneskirche in Ahrensburg ist bereits Tradition. Eine gute Stunde lang wird der Jahresabschluss mit festlicher und heiterer Musik im Gotteshaus gefeiert. Cécilia Arnault (Sopran), Silvia Rizzo (Violine) und Fabio Paiano (Orgel) bieten ein umfangreiches Programm voller musikalischer Überraschungen. Von Bach bis Tschaikowsky, von der Klassik bis zur Filmmusik – alles ist dabei.

Silvestertusch, St. Johanneskirche, Rudolf-Kinau-Straße 15, Eintritt frei, Kollekte am Ausgang, 21.00–22.15

Bad Oldesloe





Im Glacehaus wird ein Silvester-Buffet für Groß und Klein veranstaltet. In dem ehemaligen Gewächshaus können Besucher den Silvesterabend in ruhiger Atmosphäre verbringen. Eine Reservierung ist notwendig.

Silvester-Buffet, Glacehaus, Hamburger Straße 150, Preis Ki. 4–11 Jahre 20 Euro, Erw. 35 Euro, 18.00–23.00, Reservierung Tel. 04531/8 62 38



Auch in diesem Jahr lädt die Kirchengemeinde Bad Oldesloe zu einem festlichen Orgelkonzert am Silvesterabend ein. Der Musiker Albrecht-Sebastian Witte-Rebehn wird sein Programm, bestehend aus virtuosem Jazz und Swing, sowie klassischen Werken präsentieren. Kurz vor Mitternacht verlassen die Besucher die Kirche, um auf dem Vorplatz auf das neue Jahr mit Punsch oder Sekt anzustoßen und Berliner zu essen.

Silvester-Konzert, Peter-Paul-Kirche, Kirchberg 8, Karten 5–15 Euro, Beginn 23 Uhr, Vvk.: www.kirche-oldesloe.de, Reisebüro Schügner (Bahnhofstraße 51, Bad Oldesloe), Ticketcenter Stormarner Tageblatt (Mühlenstraße 18–20, Bad Oldesloe), Buchhandlung Michaels (Paul-von-Schoenaich-Str. 42, Reinfeld)



Die Diskothek Seh Sie veranstaltet wieder ihre „Mega Silvesterparty“. Neu ist, dass auf zwei sogenannten Floors gefeiert wird. Einlass ist ab 21 Uhr. Es werden zwei Ticketoptionen angeboten: Das All-Inklusive-Ticket zum Preis von 49 Euro beinhaltet Snacks, Berliner und Getränke aller Art. Alternativ können Besucher das Standardticket für zehn Euro erwerben, für alles Weitere gelten dann die normalen Preise.

Silvesterparty, Disco Seh Sie, Rögen 3–5, All-Inkl.-Ticket 49 Euro, Standardtickets 10 Euro, Einlass 21 Uhr, Tischreservierung Tel. 0171/322 28 76

Glinde





Das Restaurant Castello bietet ein Silvestermenü an: Als Vorspeise wird eine Hummersuppe mit Flusskrebs oder Carpaccio serviert, als Hauptspeise kann zwischen Bio-Lachsfilet auf Mangoldgemüse und Kalbfleisch mit Broccoli und Kartoffelgratin gewählt werden. Abschließend gibt es Mango-Parfait mit Himbeersauce.

Silvestermenü, mediterranes Restaurant Castello, Dorfstraße 8, Menü 49,90 Euro pro Person, Reservierung Tel. 040/603 23 73

Hammoor





Im Restaurant Klassenzimmer wird der Jahresabschluss mit einem festlichen Gala-Buffet inklusive Getränke und Berlinern gefeiert. Auf dem Tanzparkett sorgt ein DJ für Stimmung. Einlass ist ab 19 Uhr.

Silvesterparty, Restaurant Klassenzimmer, Hauptstraße 14, Karten 99 Euro, Einlass 19 Uhr, Vvk.: www.restaurant-klassenzimmer.de oder direkt im Restaurant

Lütjensee





Die Fischerklause in Lütjensee bietet ein Silvestermenü an. Das Vier-Gänge-Menü beinhaltet Lachs, eine Schaumsuppe mit Zanderklößchen, Kalbsfilet mit grünem Spargel. Als Dessert gibt es Dreierlei von der Passionsfrucht und Schokolade. Das Sechs-Gänge-Menü umfasst zudem Steinbeißerfilet mit Safran Muscheln, sowie Fasanenbrust mit Rahmkraut. Abschließend gibt es Mini-Berliner.

Silvestermenü, Fischerklause Lütjensee, Am See 1, 4-Gänge-Menü 65 Euro, 6-Gänge-Menü 79 Euro, Reservierung unter Telefon 04154/79 22 00 oder per E-Mail an info@fischerklause-luetjensee.de

Reinbek





„Musik liegt in der Luft“ ist das Motto der Silvesterparty im Waldhaus Reinbek. Nach einem Champagnerempfang, beginnt in der Restaurantlandschaft der Service eines Sechs-Gänge-Silvestermenüs inklusive Auswahl an Getränken. Um 19.30 öffnet der Saal mit Galabuffet, ab 22.30 Uhr sorgt die „Jens-Ketelsen-Band“ für Stimmung. Ebenfalls um 19.30 Uhr finden sich die Gäste in Karree-Rotunde oder der Waldhaus-Lounge zum Feiern bei Musik und Buffet ein. Um Mitternacht gibt’s ein Feuerwerk.

Silvestermenü und Party, Waldhaus Reinbek, Loddenallee 2, Beginn 18.30, Buffets ab 19.30, Preise: Menü 168 Euro, Buffet 154 Euro (Saal) und 144 Euro (Rotunde, Lounge), Reservierung Tel. 040/72 75 20

Trittau





Der Oldesloer Eventservice Sesiani veranstaltet auch 2019 eine Silvesterparty in der Sporthalle an der Großenseer Straße. Gäste können zwischen einer Eintrittskarte inklusive Buffet mit Beginn um 19 Uhr und einer reinen Tanzkarte wählen. Einlass ist dabei um 22 Uhr. Das Buffet ist beispielsweise mit einer großen Fischauswahl, Kasseler, Petersilienkartoffeln, einem Käsebrett, verschieden Desserts und vielem mehr reichlich bestückt. Um Mitternacht gibt es Berliner und Chili con Carne. DJ Schlecky sorgt für Partystimmung. Tische können am 31. Dezember ab 11 Uhr direkt in der Sporthalle reserviert werden.

Sesiani’s Silvesterparty, Sporthalle Großenseer Straße, Buffet ab 19 Uhr, Party ab 22 Uhr, Karte inkl. Buffet Ki. bis 14 Jahre 59 Euro, Erw. 79 Euro, Tanzkarte 60 Euro, Vvk.: Blumenhaus Kubbernuss (Vorburgstr. 12), Larissa Possehl (Bahnhofstr. 58), Kosmetikstudio „Die 2“ (Poststr. 18)