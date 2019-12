Ahrensburg. Auf der Straße liegen verkohlte Schränke, Teller und Tassen, ein Mülleimer, Spülmittelverpackungen sowie eine Kaffeemaschine – alles aus einer Rechtsanwaltskanzlei in Ahrensburg von der Feuerwehr rausgeschleppt. In der Küche war am Donnerstagmorgen gegen 9.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Als die Helfer eintrafen, kam ihnen schwarzer Rauch entgegen. Sie löschten die Flammen und räumten Teile des Wohn- und Geschäftshauses an der Großen Straße. Verletzt wurde niemand.

Die Kanzlei in der ersten Etage wurde so schwer in Mitleidenschaft gezogen, dass dort nicht mehr gearbeitet werden konnte. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. „Es handelt sich aber nicht um Brandstiftung. Wahrscheinlich war jemand unachtsam und hat in der Küche etwas anbrennen lassen“, sagte ein Mitarbeiter der Kriminalpolizei dem Abendblatt. Der Feuerwehr gelang es, mithilfe von Druckbelüftung den Rauch aus der Immobilie zu entfernen. Die Straße war vorübergehend gesperrt.