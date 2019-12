Tipps und Termine Schon Pläne für die nächsten Tage? Das ist in Stormarn los

Katrin Sagener und Judith Mauch sind am Montag, 23. Dezember, in Ahrensburg zu Gast.

Ein Krippenspiel in Grabau, Theater für Kinder in Ahrensburg oder Jugendfußball in Reinbek? Hier kommen die Ideen der Redaktion.