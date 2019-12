Glinde. Wer über den Markt in Glinde geht, kann schon von Weitem das Ergebnis eines Kunstprojekts des Gymnasiums entdecken. Die sechs leicht transparenten Bahnen sind genau in die Fenster der obersten Etage des Bürgerhauses eingepasst. Sie zeigen mit ihren Motiven nach außen, schmücken so die Fassade. Die Abbildungen sind aus 18 einzelnen Fotografien zusammengesetzt, welche die 16 Schüler des Kunstkurses E a/b gemacht haben.

Am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr herrscht reges Treiben im ersten Stock des Bürgerhauses. Die Schüler haben drei etwa 2,90 Meter breite Banner auf dem Boden ausgebreitet. Damit sie an Stangen aufgehängt werden können, haben sie jeweils die oberen Kanten umgeklappt und mit Stecknadeln festgesteckt. Der 16 Jahre alte Justin Borgardt sitzt auf einem der Banner und näht in Handarbeit den Tunnelsaum, durch den später die Klemmstange geführt werden soll. Währenddessen berichten seine Klassenkameraden, wie die großflächige Gemeinschaftsarbeit entstanden ist.

Kunstprogramm wurde vom Kreis Stormarn gefördert

Michael Kasjanov, 15, sagt: „Für das Projekt sind wir mit Kameras losgezogen und haben fotografiert.“ Die Schüler hätten mit teils eigenen, teils mit zur Verfügung gestellten Kameras die Stadt erkundet. Dabei seien sie nicht wahllos vorgegangen, sondern nach einem zuvor selbst erarbeiteten Thema. Michael hat sich beispielsweise mit den Unterschieden zwischen Armut und Reichtum beschäftigt, die ihre Spuren im Stadtbild hinterlassen haben. So fokussiert, hat er viele heruntergekommene Orte entdeckt, „die viele bestimmt noch nicht gesehen haben“. Karoline Knaup richtet ihre Perspektive auf Altes und Neues in Glinde. Die Fotografien der 15-Jährigen zeigen junge und ältere Menschen sowie alte und neue Gebäude.

Justin hat sein Thema mit „Natur trifft Stadt“ überschrieben. Der Schüler sagt: „Die Natur holt sich alles zurück.“ Als Beispiel nennt er einen Brunnen im Sandweg, der mit Algen bewachsen ist. Das Projekt unter dem Namen „Glinde – Identität einer Stadt“ ist die Fortsetzung einer Kooperation des Gymnasiums mit Kunstvermittlerin Antje Feger, ermöglicht durch das Landesprogramm „Schule trifft Kultur – Kultur trifft Schule“, zusätzlich gefördert vom Kreis Stormarn.

Zusage für finanzielle Förderung erst nach einem Jahr

„Ein wichtiger Punkt ist, dass die Jugendlichen der Stadt mit der Ausstellung in dieser exponierten Lage etwas zurückgeben“, sagt Eva Kuhn, Schulleiterin Gymnasium Glinde.

Foto: Gymnasium Glinde

Kunstlehrerin Christine Kruse berichtet: „Antje Feger und ich haben schon im vergangenen Jahr zusammengearbeitet.“ Die Werke des ersten Projekts seien im Februar im Rathaus ausgestellt worden. Die Schüler setzten sich darin unter Verwendung verschiedener künstlerischer Techniken mit sozialen, historischen und kulturellen Fragen des Stadtraums auseinander.

„Vom Rathaus aus hatten wir Blick auf die Fenster des Bürgerhauses“, erzählt Kruse. So entstand die Idee, die Arbeiten des nächsten Projekts dort zu platzieren. Ein Jahr verging, bis Kruse die Zusage für die finanzielle Förderung von etwa 600 bis 700 Euro bekam.

Eine solche Unternehmung sei ohne Unterstützung der Schulleitung nicht umsetzbar, so Kruse. „Man braucht dazu eine aufgeschlossene Schulleiterin und muss als Lehrer selbst flexibel sein.“ Das bestätigt Kunstvermittlerin Antje Feger, die als Künstlerin im Atelierhaus Trittau tätig ist. Sie sagt: „Rektorin Antje Kuhn ist sehr interessiert an Kulturprojekten.“ Laut Kruse haben die Schüler anfangs dagegen eher verhalten auf die Aufgabenstellung reagiert. „Aber Antje Feger hatte viel Material und Beispiele dabei, was es den Schülern erleichtert hat, ein eigenes Konzept zu erarbeiten.“

Bei Endauswahl spielte Komposition eine wichtige Rolle

Nach der öffentlichen Präsentation der Arbeit sagt Schulleiterin Antje Kuhn: „Durch das Programm ,Schule trifft Kultur‘ und die Zusammenarbeit mit Antje Feger bekommen die Jugendlichen einen anderen Zugang zum Fach und gewinnen neue Eindrücke.“ Ein wichtiger Punkt sei, dass diese der Stadt mit der Ausstellung in der exponierten Lage etwas zurückgeben könnten. Laut ihrer Lehrerin hat durch die Vorbereitung die Motivation der Schüler zugenommen. Sie hätten viele Stellen in Glinde entdeckt, „wo man sonst nicht hinschaut – schöne und weniger schöne Ecken“. Vom Ergebnis sei sie „sehr positiv überrascht“, sagt Kruse. Besonders freut Kuhn sich über die Aussage der Jugendlichen, dass sie durch das Vorhaben viel gelernt hätten.

Für die Banner wählte jeder Schüler einige Fotos aus. Bei der Endauswahl spielte die Komposition eine entscheidende Rolle. Durch die Fenster spiegeln sich die Beobachtungen der Schüler in den öffentlichen Stadtraum hinein und machen dessen konträre und vielfältige Seiten sichtbar. Bis Freitag, 31. Januar, können Glinder beim Betrachten die Perspektive der Gymnasiasten auf ihre Stadt einnehmen.