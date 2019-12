Oststeinbek. „Der Haushalt Oststeinbeks ist eine Erfolgsgeschichte“, fasste es Hans-Joachim Vorbeck, CDU-Fraktionschef und stellvertretender Vorsitzender des Finanzausschusses, während der Gemeindevertretersitzung treffend zusammen. „Für 2019 rechnen wir für unsere Gemeinde mit 35,8 Millionen Euro Einnahmen aus Gewerbesteuern“, berichtete er.

Vorbeck monierte: „Ärgerlich ist für uns nur, dass wir pro einer Million nur 250.000 Euro davon behalten dürfen.“ Die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlagen und die Gewerbesteuerumlage schmälerten das schöne Ergebnis deutlich. „Solidarität ist toll, aber alles hat seine Grenzen“, kritisierte er. „Ja, wir sind eine reiche Gemeinde. Aber nur, weil wir immer sehr sparsam sind und sorgfältig planen.“

Doch dies könne sich schnell ändern. „Unter unseren Gewerbesteuerzahlern sind viele mobile Firmen“, warnte der CDU-Politiker. „Ich erinnere nur an die Comdirect-Bank, die jetzt mit der Commerzbank zusammengehen soll.“ Dies sei verbunden mit erheblichen Mindereinnahmen für Quickborn, den bisherigen Firmensitz.

210.000 Euro gehen an Vereine und Verbände

In Oststeinbek kämpft man hingegen nur mit den großen Unbekannten FAG-Gesetz, das erhebliche Risiken berge, und der Kita-Reform, die zwar die Eltern ent-, die Kommunen aber belaste. „2020 wird noch ein gutes Jahr, 2021 aber ist relativ unsicher“, sagt Vorbeck. „Nicht zuletzt deshalb, weil wir in den nächsten Jahren noch hohe Investitionen vor uns haben.“ Damit waren die neue Grundschule, die mehr als 20 Millionen Euro kosten wird, aber auch die neue Feuerwehrwache in Havighorst sowie der neue Bauhof gemeint. Wie teuer diese Projekte werden, darüber herrscht noch keine Klarheit. Glücklicherweise verfüge Oststeinbek über 12 Millionen Euro auf der hohen Kante, so Vorbeck.

Für 2020 rechnet Oststeinbek mit 42,2 Millionen Euro Einnahmen. „Wir haben zwar auch Verbindlichkeiten, aber die halten sich alle im Rahmen“, sagt der CDU-Politiker. „Das ist eine sehr attraktive Situation. Wir können an freiwilligen Leistungen 210.000 Euro an Vereine und Verbände sowie 27.000 Euro für Sozialverbände ausgeben.“

In der Gemeindekasse bleibt ein dickes Plus

Kämmerin Elena Raza gab noch Änderungen in Höhe von 32.300 Euro bekannt, wie 13.800 Euro mehr im Stellenplan als Aufstockung für die Liegenschaften der Gemeinde sowie 10.000 Euro mehr, damit ein Hort-Raum für eine Elementargruppe der Kita am Meessen umgebaut werden kann. Insgesamt bleibt in der Gemeindekasse aber noch ein dickes Plus von 144.500 Euro. Und so konnten die Politiker dem Haushalt einhellig zustimmen.