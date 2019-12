Ahrensburg. Die Dorfgemeinschaft Ahrensfelde plant für September 2020 ein großes Fest, um das 825-jährige Bestehen ihres Ortes und den 130. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr zu feiern. Für die dreitägige Jubiläumsfeier erhält der Verein von der Stadt einen Zuschuss von 10.000 Euro. Das haben die Stadtverordneten mit Stimmen von CDU, Grünen und FDP beschlossen. Vorausgegangen war eine kontroverse Diskussion über die Höhe der Summe.

Politiker von SPD, Linken und Wählergemeinschaft WAB halten den Zuschuss für „unverhältnismäßig hoch“. Andere Stadtteile feierten auch mal Jubiläum, gab Bela Randschau (SPD) zu Bedenken. „Was machen wir dann? Jedes Mal 10.000 Euro ausgeben oder noch mehr, weil dort mehr Bürger leben als in Ahrensfelde? Moralisch sind wir auf dünnem Eis unterwegs, wenn wir denen dann kein Fest ermöglichen.“ Peter Egan (WAB) regte an, den Zuschuss auf 2000 Euro zu reduzieren. Das sei angemessen, verglichen mit dem Zuschuss in Höhe von 50.000 Euro zur 700-Jahr-Feier von Ahrensburg und heruntergerechnet auf die nun betroffenen Bürger.

Ahrensfelde feiert vom 18. bis 20. September

Christian Schubbert (Grüne) plädierte dafür, in diesem Fall einmal großzügig zu sein. „Ahrensfelde ist älter als Ahrensburg und war sehr lange selbstständig. Die Ahrensfelder wollen mit der Feier auch anderen Ahrensburgern ihren Stadtteil zeigen.“ Für Wolfgang Schäfer (FDP) ist wichtig, „Feuerwehr und Bürgern Dank zu zollen für das, was sie geleistet haben“. Die Politiker betonten in ihrem Beschluss zudem, dass „diese Entscheidung kein Präjudiz für die Bezuschussung von Jubiläumsveranstaltungen anderer Ortsteile“ habe. Ahrensfelde möchte vom 18. bis 20. September feiern. Ein Festprogramm mit Zelt, Bühne und Livemusik ist geplant.