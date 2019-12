Lütjensee. Ein Autofahrer hat mit einem gefährlichen Überholmanöver auf der Bundesstraße 404 bei Lütjensee einen Unfall verursacht. Anschließend fuhr der bislang Unbekannte einfach weiter. Die Polizei hat ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht nun Zeugen des Geschehens.

Außenspiegel wurde bei Kollision abgerissen

Was war passiert? Eine 59 Jahre alte Frau aus der Nähe von Schwarzenbek fuhr mit ihrem schwarzen VW Polo am Dienstagabend, 17. Dezember, auf der B 404 in Richtung Süden. Auf Höhe der Anschlussstelle Lütjensee kam ihr gegen 20.10 Uhr auf ihrem Fahrstreifen ein anderes Auto entgegen. Dieses war gerade dabei, eine Kolonne von vier Fahrzeugen zu überholen.

Als der 59-Jährigen bewusst wurde, dass der entgegenkommende Wagen das Überholmanöver nicht rechtzeitig beenden würde, bremste sie und fuhr halbseitig auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Trotzdem kollidierten die linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der Spiegel des Polos wurde völlig zerstört, der Spiegel des Unfallverursachers abgerissen.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls bei Lütjensee

Die 59-Jährige und ihr 24 Jahre alter Beifahrer blieben bei dem Unfall laut Polizei unverletzt. Der Verursacher fuhr weiter, entfernte sich damit unerlaubt vom Unfallort. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Wagen um einen schwarzen Hyundai i20 handeln könnte.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sie fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem flüchtigen Auto machen? Wer hat einen schwarzen Kleinwagen gesehen, dem der linke Außenspiegel fehlt? Hinweise nehmen die Ermittler in Trittau unter der Telefonnummer 04154/707 30 entgegen.