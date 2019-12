Mönkhagen/Kiel. Die Freude der Tresordiebe über ihren gelungenen Coup währte nicht lange: Unmittelbar nachdem drei Männer am 12. Juni beim Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Mönkhagen einen Safe mit 18.000 Euro Bargeld und Schmuck erbeutet hatten, wurden sie auf der Flucht im Auto nach Bad Segeberg von der Polizei gestoppt.

Das Urteil gegen die Männer folgt sechs Monate nach der Tat

Sechs Monate nach ihrer Festnahme an der A 20 verurteilte ein Kieler Schöffengericht zwei der Täter wegen Diebstahls im besonders schweren Fall zu Freiheitsstrafen von jeweils einem Jahr und fünf Monaten auf Bewährung. Gegen den dritten Mann wird demnächst gesondert verhandelt.

Ein Fensterputzer hatte den Tatort ausgekundschaftet

Zuvor hatten beide Angeklagte den Einbruch in die Immobilie eines Kaufmanns (65) gestanden. Dass die Angeklagten zur Tatzeit observiert wurden und „unter Aufsicht der Polizei“ in das Haus einbrachen, war aus Sicht der Verteidigung strafmildernd zu berücksichtigen. Darüber hinaus gaben die beiden Männer den Namen jenes Fensterputzers preis, der den Tatort ausgekundschaftet und ihnen den entscheidenden Tipp gegeben hatte.

Eigentümer machte ein Nickerchen, als die Einbrecher kamen

Der damals bestohlene Zeuge bestätigte, die Täter hätten genau gewusst, wo sein Tresor zu finden war: „Sie brachen sofort das richtige Zimmer auf und knackten den begehbaren Kleiderschrank.“ Dies könne kein Zufall sein, zumal die Einbrecher keine anderen Räume durchsuchten. Offenbar hatte der Tippgeber auch erzählt, das Haus sei unbewohnt und diene nur tagsüber als Bürogebäude. Was die Einbrecher nicht wussten: Der Eigentümer hatte sich kurz vor ihrem Raub gegen 23 Uhr am Tatort in einem Ruheraum zu einem Nickerchen hingelegt. So verschlief der 65-Jährige den Einbruch in seine Immobilie. „Ich hörte zwar Stimmen und habe mich über den Lärm geärgert, bin aber leider wieder eingeschlafen.“ Es sei damals Zufall gewesen, dass eine größere Summe Bareinnahmen im Safe lag, sagte der Zeuge. „Das konnte niemand wissen.“

Gericht sieht bei Vorbestraften eine positive Sozialprognose

Jetzt stehen die vorbestraften Angeklagten drei Jahre unter Bewährung. Das Gericht stellte trotz zahlreicher Vorerkenntnisse eine positive Sozialprognose. Beide hätten Söhne im Vorschulalter, um den sie sich kümmern wollten. Und einen Job – der eine als Verputzer auf dem Bau, der andere in der Gastronomie. Je nach Einkommen müssen die Angeklagten jetzt laut Urteil 1000 beziehungsweise 1800 Euro Geldbuße zahlen. Der Hauptangeklagte bekommt sein von der Polizei beschlagnahmtes Tatfahrzeug und sein damals eingesetztes iPhone 8 nicht zurück.

Mönkhagen bietet Tätern viele Fluchtwege, sagt das Opfer

In der 700-Einwohner-Gemeinde Mönkhagen profitieren Straftäter nach Einschätzung des Opfers von den zahlreichen Fluchtwegen seiner Heimatgemeinde zwischen Feldmark, Landstraßen und Autobahn. Der Kaufmann hat seit dem Einbruch „ein mulmiges Gefühl“, lässt öfter mal das Licht an und nutzt konsequent seine Rollladen und Alarmanlagen.