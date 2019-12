Ahrensburg. In der Bahnunterführung „Schnecke“ an der Waldstraße in Ahrensburg ist nach Angaben der Polizei vom Mittwoch am Dienstag ein dreister Diebstahl verübt worden. Gegen 16 Uhr wurde dort einer 50 Jahre alten Fahrradfahrerin von einem männlichen Radfahrer im Vorbeifahren die Einkaufstasche mit Portemonnaie und persönlichen Gegenständen im Gesamtwert von rund 300 Euro aus dem Fahrradkorb gezogen. Der Dieb flüchtete anschließend durch die Erika-Keck-Straße in Richtung Bismarckallee.

Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, hat ein südländisches Aussehen und trug eine parkaähnliche, dunkelgrüne Jacke mit Kapuze. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Tat: Wem ist im angegebenen Zeitraum ein Fahrradfahrer aufgefallen, auf den die Beschreibung zutrifft? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/80 90 entgegen.