Bad Oldesloe. Die Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft (WAS) mit Sitz in der Kreisstadt hat den Stormarner Werkstätten eine Spende von 1200 Euro übergeben. „Durch den Verzicht auf Weihnachtspräsente wollen wir die wertvolle Arbeit dieser Organisation unterstützen“, sagt WAS-Geschäftsführer Detlev Hinselmann.

Soziales Engagement in der Region sei der Aufbaugesellschaft überaus wichtig. Insbesondere dann, wenn dadurch Menschen mit Behinderung Chancen im Arbeitsleben eröffnet würden. Daher sei der WAS die Entscheidung für die Stormarner Werkstätten leicht gefallen. Die Einrichtung leiste mit ihrem Integrationsfachdienst einen wichtigen gesellschaftspolitischen Beitrag. Durch ein breites Angebot von Beschäftigungen für unterschiedliche Leistungsanforderungen könnten Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben teilnehmen. „Wir schätzen diese Arbeit sehr“, so Hinselmann.

Beschäftigte in Werkstätten erhalten berufliche Qualifikation

Derzeit arbeiten in den Stormarner Werkstätten in Bad Oldesloe 270 Menschen mit Behinderung. Frauen und Männer finden hier entsprechend ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten einen Arbeitsplatz. Die Beschäftigten erhalten in der Werkstatt eine berufliche Qualifikation, die im Idealfall einen Übergang in den regulären Arbeitsmarkt ermöglicht. Unterstützt werden sie dabei durch engagierte Fachkräfte.

Bei der Scheckübergabe zitierte Detlev Hinselmann Mahatma Ghandis Motto „Die Zukunft hängt immer davon ab, was wir heute tun“. Wenn sich viele Menschen einbringen würden, könne Inklusion funktionieren.