Ahrensburg. Endlich kann Felizitas Schleifenbaum, Organisatorin der Ahrensburger Musiknacht, aufatmen: Nach einer Absage vom HolzLand Wulf als Spielort des Eröffnungskonzerts der 14. Ausgabe des Festivals im Mai 2020 musste schnell Ersatz her.

Das war kein leichtes Unterfangen, wie Schleifenbaum beim Pressetermin in der Haspa-Filiale berichtet: „Ich bin in Gedanken immer wieder durch Ahrensburg gelaufen auf der Suche nach einer Location, die vom Zentrum fußläufig erreichbar und groß genug ist.“ Dann sprach sie bei Badlantic-Geschäftsführer Frank-Ulrich Heel vor. Mit Erfolg: „Die Begeisterung dort ist fantastisch.“

Madeleine Langs Stimme ist bekannter als ihr Gesicht

Musikfans müssen beim Konzert aber nicht in Badekleidung schlüpfen. Ein Zelt auf dem Gelände soll Raum für die Eröffnung bieten. „Auf der Bühne wird die Gustav Peter Wöhler Band stehen“, sagt Schleifenbaum. Wer Wöhler noch nicht live erlebt hat, sollte sich diesen Auftritt nicht entgehen lassen. Der Sänger und Schauspieler ist ein echtes Showtalent. Eine Künstlerin hat Schleifenbaum gleich mitgebracht. Madeleine Lang ist Ahrensburgerin, ihre Stimme dürften die meisten schon gehört haben: Ob als Studiomusikerin oder auf Tour – Lang hat für Marius Müller-Westernhagen, die Scorpions, Udo Jürgens und Helene Fischer und viele Hörfunk-Jingles wie das von Radio Hamburg gesungen.

Für Ahrensburgerin gibt es 2020 die Musiknacht-Premiere

Sie sagt: „Ich bin mein ganzes Leben Sängerin, musste aber im Job immer Kompromisse eingehen.“ Also startete sie mit ihrem ersten Album ein eigenes Projekt. Produzent Ralph Siegel hörte die Songs, bot ihr einen Plattenvertrag an. Im September erschien „Ich kleb’ so gern an Dir“, benannt nach „einem Liebeslied für meinen Freund“, so Lang. Den Text hat sie selbst geschrieben. Auf dem Album finden sich auch Cover wie „Heut Nacht“ von Spliff. Langs Musikrichtung ist Soul-Pop. Für die zierliche Künstlerin ist die Musiknacht eine Premiere, andere sind alte Hasen.

Die Gruppe Black Patti tritt wieder bei Betten Bubert auf

Abi Wallenstein ist auch 2020 wieder mit von der Partie

Foto: Heike Linde-Lembke

Wie das Duo Georg Schroeter & Marc Breitfelder, Michy Reincke, der zum vierten Mal dabei ist, die Steve Baker Band, Abi Wallenstein und Black Patti, die immer bei Betten Bubert spielen. „Und das gegen meinen ausdrücklichen Wunsch“, sagt die Veranstalterin, die es lieber sähe, wenn die Location gewechselt würde. „Aber gegen diese Symbiose komme ich nicht an.“ Kein Wunder: Belegschaft und Musiker sind perfekt aufeinander eingespielt – von der Wunschverpflegung bis zum Reparieren der Lampen durch die Band.

Stimulators stellen Instrumente für die Session zur Verfügung

Ohne die Stimulators wäre die Musiknacht nicht denkbar. „Wo findet sich noch eine Band, die so tolerant mit ihrer Ausrüstung umgeht?“, fragt Schleifenbaum. Die Stimulators spielen direkt vor der Aftershow und stellen ihre Instrumente für die Session zur Verfügung. Weitere Künstler, die bei dem Festival auftreten, sind: Powerfrau und Jazzsängerin Caro Josée, der durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt gewordene Silvan Seehaase, die Berliner Rockgruppe The Wake Woods, Stimmungskanone Ludwig Seuss aus München und B.B. & The Blues Shacks, die laut Veranstalterin zu den Großen der deutschen Blues-Szene gehören.

ATSV-Mitglieder übernehmen wieder die Einlasskontrollen

San Glaser, Günther Brackmann & Reiner Regel sind ebenso dabei wie die Weltmusiker von Opportunity, die nach einem Jahr Pause wieder in Ahrensburg gastieren. Etliche Musiker sollen hinzukommen, denn noch ist nicht alles festgezurrt. Bis Mai liegen fünf arbeitsreiche Monate vor Schleifenbaum und ihrem Team, zu dem auch Ehemann Tom und Sohn Lennart zählen. Letzterer ist beim ATSV aktiv, der die Einlasskontrollen übernimmt. Ihr Mann Tom ist Schleifenbaums Ruhepol, geht es auf die hektische Endphase zu. Er sagt: „Ich sorge dafür, dass systemische und persönliche Befindlichkeiten abgepuffert werden.“

Verlosung fällt in diesem Jahr aufgrund des Zeitmangels aus

Es ist Tradition, dass die Musiknacht am 16. Mai mit einem Konzert in der Seniorenwohnanlage Rosenhof beginnt (16 Uhr). Um 17.30 Uhr ist offizieller Auftakt am Badlantic. Laut Organisatorin muss die Verlosung „aufgrund der Zeitknappheit“ ausfallen. Nun konzentriert sich Schleifenbaum auf den Vorverkaufsstart, denn die Karten seien „ein beliebtes Weihnachtsgeschenk“.

Wer sich zudem die Vorverkaufsgebühr sparen will, kann am Sonnabend, 21. Dezember, von 9 bis 13 Uhr in die Haspa-Filiale (Rathausplatz 8) kommen. Dann verkauft Felizitas Schleifenbaum die ersten Karten für 29 Euro vor Ort. Das Datum ist gleichzeitig der Startschuss für den Verkauf in den Locations und an den Vorverkaufsstellen, die auf der Website www.musiknacht-ahrensburg.de gelistet sind.