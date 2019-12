Bad Oldesloe: Weihnachtlicher Abend im KuB

Einen Abend für Weihnachtsliebhaber bietet das Kultur- und Bildungszentrum (KuB) in Bad Oldesloe. Marian Henze von der Oldesloer Musikschule und KuB-Leiterin Inken Kautter beginnen den Vorlese-Reigen. Im Anschluss heißt es Bühne frei für alle, die weihnachtliche Geschichten, Gedichte oder Lieder vortragen.

Weihnachtlicher Abend Fr 20.12., 18.00, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Eintritt frei, Plätzchen erbeten

Plattdeutsche Lesung in Großhansdorf

Entertainer Gerd Spiekermann kommt zu einer Lesung nach Großhansdorf. Besucher können bei Gebäck und Getränken seinen humorvollen plattdeutschen Geschichten rund ums Thema Weihnachten lauschen und viel über seine Kindheit auf dem Lande erfahren.

Lesung Mi 18.12., 16.00, Rosenhof Großhansdorf 1, Hoisdorfer Landstraße 61, Eintritt 12,–, Anmeldung unter Tel. 04102/69 86 69

Baltic Sound Attack gibt Konzert in Bargteheider Club

Ein pulsierender Groove, druckvolle Rhythmen, und funkiger Bläser-Satz sind die Markenzeichen der Kieler Band Baltic Sound Attack. Beim Konzert in Bargteheide spielt das Ensemble eigene groovige Arrangements von Klassikern in einer Mischung von fetzigem Soul mit einer Prise Jazz, Rock, Latin und Swing.

Konzert Sa 21.12., 21.00, Livemusik-Club Teufels, Hammoorer Weg 26, Eintritt frei, Hutspende für Musiker

Gethsemane-Kirche: Russisches Ensemble singt Volkslieder

Das Vokalensemble Harmonie des Konservatoriums St. Petersburg ist in der Gethsemane-Kirche in Neuschönning­stedt zu Gast. Die hervorragenden Gesangssolisten bieten unter Leitung von Alexander Andrianov ein Programm mit geistlichen Werken vom 14. Jahrhundert über die Moderne, weltlicher Chormusik und russischen Volksliedern dar.

Konzert Sa 21.12., 18.00, Gethsemane-Kirche, Kirchenstieg 1, Eintritt frei

Audrey Hepburn im Marstall zu sehen

Ein Filmklassiker aus den 50er-Jahren ist am heutigen Mittwoch, 18. Dezember, im Ahrensburger Kulturzentrum Marstall zu sehen. Audrey Hepburn spielt in dem Drama „Sabrina“ eine Chauffeurs-Tochter. Mit dieser romantischen Geschichte will der Filmclub die Zuschauer auf die besinnliche Weihnachtszeit einstimmen. Los geht es um 20 Uhr in der Remise.

Kino Mi 18.12., 20.00, Marstall, Lübecker Straße 8, Eintritt frei

Großhansdorfer Gymnasium lädt zu Musikabend ein

Zwei Chöre und verschiedene Bands und Orchester des Emil-von-Behring-Gymnasiums (EvB) in Großhansdorf haben sich mit vielen Probenstunden auf den „Weihnachtlichen Musikabend“ am heutigen Mittwoch, 18. Dezember, vorbereitet. Neben den musikalischen Darbietungen ist Schwarzes Theater geplant.

Weihnachtlicher Musikabend Mi 18.12., 19.00, Forum des EvB, Sieker Landstraße 203, Eintritt frei